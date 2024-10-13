Раньше было не так: зачем в СССР сделали понедельник первым днем недели

Воскресенье раньше много где считался первым днем недели

Мало кто знает, но на протяжении долгого времени первым днем недели был вовсе не понедельник как сейчас. Это "ноу-хау" внедрили первыми в СССР и не просто так.

Воскресенье на самом деле считался первым днем недели и в Японии, и в США, и на Руси. В нашем регионе неделя (или седмица) начиналась с воскресенья. Порядок дней недели в христианстве восходит к древнееврейской традиции: воскресенье было первым днем сотворения мира Богом, а суббота — последним, седьмым днем, в который Бог повелел людям отдыхать от трудов. В Евангелии от Марка говорится, что жены-мироносицы узнали о воскресении Иисуса, придя к его гробу "весьма рано, в первый день недели".

Однако с приходом к власти "советов" с их индустриализацией от семидневной недели на территории Союза отказались и начали проводить реформы.календаря. Сначала появились пятидневки, затем шестидневки. Но в 1940 году сталинское правительство вернулось к рабочей неделе, состоящей из семи дней. При этом воскресенье было закреплено как выходной день, седьмой день недели, и понедельник официально стал считаться первым днем.

В некоторых источниках говорится, что СССР якобы стала первой страной, в которой официально первым днем недели был объявлен понедельник. В 1978 году уже и ООН рекомендовала всем странам перейти на отсчет новой недели с понедельника. А в 1988 году был впервые опубликован Международный стандарт ISO-8601 (описывает форматы дат и времени и дает рекомендации для его использования в международном контексте), где первым днем недели установлен понедельник во всех форматах даты.

Напомним, ранее мы писали о том, почему в советских подъездах ступеньки красили только по сторонам.