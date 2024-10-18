Стало известно, как выборочно Госоператор тыла наказывает поставщиков продуктов для военных

Согласно выводам члена Антикорсовета при Минобороны Александра Геращенко, "Государственный оператор тыла" (по-украински — ДОТ) систематически игнорирует нарушения одних поставщиков продуктов для военных, при этом строго наказывает других.

В качестве примера эксперт приводит недавний случай с поставками тушенки в воинские части.

"Несколько дней назад я обратил внимание, как ДОТ прекратил договорные отношения с компанией "Трейд Гранит Инвест". Насколько мне понятно, это произошло на основании информационной статьи журналистов и военного, который пожаловался на качество консервированной продукции", – пишет Геращенко.

Подобная оперативность, по словам эксперта, заслуживает одобрения. При этом удивительна избирательность ДОТ в отношении различных компаний-поставщиков.

Член Антикоррупционного совета приводит данные с совместной встречи ДОТ, Командования сил логистики и поставщиков продуктов питания, которая состоялась 21 августа. На то время ООО "ТРЕЙД ГРАНИТ ИНВЕСТ" имел 2 нарушения, в то время как Бусский консервный завод – 176 нарушений, ООО "АСИКС ГРУПП" – 114, ООО "Мит Пром" – 51, ООО "Контракт прод резерв" – 34.

Летом члены Антикорсовета и специалисты ДОТа проверили склад Бусского консервного завода в Житомирской области. "Гнилые стены, грязь, вонь – именно так можно описать морозильную камеру, в которой я увидел продукты питания", — рассказал член Антикорсовета.

Эксперта в этом случае удивляет, "каким образом ДОТ еще в марте 2024 года смог допустить к работе этот склад в Житомирской области и не увидел ряд выявленных грубых нарушений и проблем? А также почему при выявлении грубых нарушений не был расторгнут контракт с поставщиком?".

Не лучше ситуация и с другими поставщиками.

В августе 2024 года ООО "Ахтырка мясопродукт" привез в одну из воинских частей Черниговской области партию консервированной продукции без соответствующих протоколов исследований.

В прошлом месяце на складах ООО "Асикс Групп" были обнаружены гнилые яйца и фальсифицированное масло.

Ни за одно из этих нарушений, как и за другие, с этими поставщиками не было расторгнуто договоров.

"Само проведение закупки продуктов питания ДОТ уже с самого начала было выборочным. Условия объявленных первых процедур были выписаны под ритейлы, не пришедшие на тендеры в ДОТ. К тому же, судом была установлена ​​дискриминационность и незаконность установленных требований ДОТом", — напомнил эксперт.

Он задался вопросом: "Интересно, кто еще станет неудобным поставщиком, к кому еще будет применена избирательность".