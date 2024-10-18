Стало відомо, як вибірково Держоператор тилу карає постачальників продуктів для військових

За висновками члена Антикорради при Міноборони Олександра Геращенка, "Державний оператор тилу" (ДОТ) систематично ігнорує порушення одних постачальників продуктів для військових, при цьому суворо карає інших.

Як приклад експерт наводить нещодавній випадок із постачанням тушкованки до військових частин.

"Декілька днів тому я звернув увагу, як ДОТ припинив договірні відносини з компанією "Трейд Граніт Інвест". Наскільки мені зрозуміло, це сталося на підставі інформаційної статті журналістів та військового, який поскаржився на якість консервованої продукції", — пише Геращенко.

Подібна оперативність, за словами експерта, заслуговує на схвалення. Натомість дивною є вибірковість ДОТ у ставленні до різних компаній, бо інші постачальники мають значно більше порушень, ніж "Трейд Граніт Інвест".

Член Антикорупційної ради наводить дані зі спільної зустрічі ДОТ, Командування сил логістики та постачальників харчових продуктів, яка відбулася 21 серпня. На той час ТОВ "ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ" мав 2 порушення, в той час як Буський консервний завод – 176 порушень, ТОВ "АСІКС ГРУП" — 114, ТОВ "Міт Пром" — 51, ТОВ "Контракт прод резерв" — 34.

Влітку члени Антикорради та спеціалісти ДОТу перевірили склад Буського консервного заводу в Житомирські області. "Гнилі стіни, бруд, сморід, – саме так можна описати морозильну камеру, в якій я побачив харчові продукти", — розповів член Антикорради.

Експерта у цьому випадку дивує, "яким чином ДОТ ще в березні 2024 року зміг допустити до роботи цей склад в Житомирській області і не побачив ряд виявлених грубих порушень та проблем? А також чому при виявленні грубих порушень не було розірвано контракт з постачальником?".

Не ліпша ситуація і з іншими постачальниками.

У серпні 2024 року ТОВ "Охтирка м’ясопродукт" привіз в одну із військових частин Чернігівської області партію консервованої продукції без відповідних протоколів випробовування.

Минулого місяця на складах ТОВ "Асікс Груп" були виявлені гнилі яйця та фальсифіковане масло.

За жодне з цих порушень, як і за інші, з цими постачальниками не було розірвано договорів.

"Саме проведення закупівлі харчових продуктів ДОТом вже із початку було вибірковим. Умови оголошених перших процедур були виписані під ритейли, які не прийшли на тендери до ДОТу. Ще й до того, судом було встановлено дискримінаційність та незаконність встановлених вимог ДОТом", — нагадав експерт.

Він поставив запитання: "Цікаво, хто ще стане незручним постачальником, до кого ще буде застосовано вибірковість".