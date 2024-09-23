"Укрэнерго" предлагает увеличить тариф на электроэнергию почти на половину: чего ждать потребителям

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Нацкомпания "Укрэнерго" в 2025 году предлагает увеличить тариф на передачу электроэнергии сразу на 48% и установить цену на уровне 783,71 грн/МВт-час. Окончательное решение по данному вопросу будет принято НКРЭКУ после процедуры открытого обсуждения.

В 2024 году тариф на передачу электроэнергии был установлен на уровне 592,89 грн/МВт-ч и сейчас он уже не является рентабельным. Об этом сообщает профильное издание ExPro Electricity Weekly.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предлагает на 2025 год установить тариф на передачу электроэнергии на уровне 783,71 грн/МВт-час. Тариф для "зеленой" металлургии предлагают установить на уровне 441,05 грн/МВт-ч.

При этом тариф на услуги по диспетчерскому управлению на 2025 год составит 104,7 грн/МВт-ч, что практически полностью соответствует уровню действующего тарифа — 104,57 грн/МВт-ч.

"Почти 50% расходов и в дальнейшем, по расчетам системного оператора, будут занимать расходы на выполнение специальных обязанностей — 33,6 млрд грн из 77,1 млрд грн. Больше всего, 26 млрд грн, это расходы, связанные с выполнением специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов, кроме частных домохозяйств", — говорится в сообщении.

Приобретение необходимого объема электрической энергии с целью компенсации технологических затрат при ее передаче в 2025 году запланировано следующим образом:

Стоит понимать, что повышение указанного тарифа напрямую не влияет на формирование жилищно-коммунальных тарифов для населения. Однако это может привести к росту цен на целый ряд товаров и услуг.

Как сообщает "Экономическая правда", бытовым потребителям поставки электроэнергии осуществляются поставщиком универсальных услуг по фиксированным ценам. Согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии", бытовые потребители и малые небытовые потребители получают именно универсальные услуги и поэтому повышения тарифа на передачу электроэнергии напрямую население Украины не коснется.

Однако оценивать последствия повышения тарифа необходимо в комплексе. Как отмечают эксперты, тариф на передачу существенно влияет на промышленных производителей и других участников рынка. Возможным последствием взвинчиванием тарифа на передачу электроэнергии может стать рост цен на товары и услуги.

Напомним, с 1 июня 2024 повысили тариф на электроэнергию для населения, однако новая цена состоит исключительно из себестоимости расходов. То есть действующий тариф, который сейчас составляет 4,32 грн/кВт-ч, только покрывает себестоимость производства, передачу электроэнергии и ее распределение.

Отметим, что тарифы на тепло и газ были зафиксированы на довоенном уровне в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину и останутся таковыми до окончания военного положения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, министр энергетики Герман Галущенко назвал повышение тарифа на свет сложным, но необходимым шагом. Из-за российских обстрелов нужно провести масштабную реконструкцию объектов энергосистемы, требующую много средств.