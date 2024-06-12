Ветеран войны с инвалидностью впервые получил водительское удостоверение С1

Теперь военный с протезом сможет найти работу водителя

В Украине официально получил водительское удостоверение категории С1 выпускник "Автошколы для лиц с инвалидностью". Это ветеран войны, потерявший нижнюю конечность в результате боевых действий.

О первом выпускнике автошколы рассказали в Главном сервисном центре МВД. Проект внедряется по инициативе Елены Зеленской "Без барьеров", благодаря которой уже в 7 городах Украины обучают лиц с инвалидностью теории и практики вождения и можно получить водительское удостоверение.

Игорь — один из тех, кто решил получить водительское удостоверение категории С1. Она позволяет управлять грузовиком с максимальной массой 7500 кг. Он ветеран войны, потерял концовку и передвигается с помощью протеза. Эти условия не сломили сильный дух бывшего военного, поэтому он решил получить документы на управление грузовым авто. И сделал это удачно. После сорока часов подготовки военнослужащий на отлично сдал практический экзамен. Состоялся он в сервисном центре в Днепре.

Игорь говорит, что в будущем планирует трудоустроиться, потому что хочет связать свою новую профессию именно с управлением грузовыми автомобилями.

Ранее Телеграф писал, что на Полтавском протезном заводе назвали преимущества украинских изделий над зарубежными. Они имеют гарантию и могут проходить техосмотр.