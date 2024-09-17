"А у Путина есть пейджер?": сеть заполонили мемы после взрывов у боевиков Хезболлы

Многие даже не знают, что это за устройство

Во вторник, 17 сентября, в Ливане сотни боевиков группировки "Хезболла" получили ранения в результате взрывов пейджеров. По последним данным, всего пострадали более 2000 человек.

После этого события в сети поднялась волна мемов. Многих пользователей соцсетей удивило то, что боевики пользовались именно пейджерами.

Некоторые поинтересовались, пользуется ли пейджером российский президент Владимир Путин. Другие предложили подарить такой пейджер Шойгу

Стоит отметить, что на основании изучения фотографии взорвавшегося в Ливане фрагмента пейджера некоторые СМИ выдвинули версию о том, что речь идет об аппаратах Apollo Gold Rugged Pagers AR-924. Однако боевики могли использовать другие модели.

По данным СМИ, боевики "Хезболлы" пользовались именно пейджерами вместо смартфонов во избежание слежки израильской разведки. В сети сразу же высказали мнение, что после этого случая они перейдут на общение с помощью голубей.

Как пишут некоторые СМИ со ссылкой на источники в "Хезболле", взорвались пейджеры из новой партии. Ее закупили и раздали активистам относительно недавно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что такое пейджер. Это устройство было чрезвычайно популярным в 90-х годах, но сейчас далеко не все помнят о его существовании.