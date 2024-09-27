"Как быстро идет время". Самые яркие мемы на встречу Зеленского и Трампа

Самые яркие фотожабы и мемы на встречу Зеленского и Трампа

В пятницу, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США и бывшим президентом Дональдом Трампом. Это не оставило без внимания Интернет: соцсети "взорвались" мемами и фотожабами.

"Телеграф" сделал подборку ярких картинок по итогам встречи.

На картинке ниже можно увидеть Трампа в роли самого себя в фильме "Один дома-2" 1992 года. Тогда он появился на несколько секунд в холле отеля "Плаза" в Нью-Йорке, которым владел на то время. На другой картинке из того же коллажа Трамп уже с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Как же быстро летит время", — подписана фотожаба.

А эта фотожаба посвящена недавним высказываниям Трампа о войне России против Украины. Напомним, что политика-республиканца критикуют за позицию по конфликту. Так, Трамп заявлял, что если бы Украина пошла на уступки России перед полномасштабным вторжением, "не было бы никаких разрушений и гибели людей".

Картинка называется "Надо просто перестать стрелять". Эта фраза была произнесена Владимиром Зеленским во время его избирательной кампании 2019 года. Но теперь она звучит "в исполнении" Трампа.

"Проинформированные источники утверждают, что для унижения Дональда Трампа Владимир Зеленский решил не брать Андрея Ермака на встречу с ним", — так описал произошедшее политолог Евгений Магда в Facebook.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что у Трампа требуют уволить посла Украины в США. Даже Илон Маск не остался безучастным к этим заявлениям.