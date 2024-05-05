"Вы думаете, военным в окопах не страшно? Но они не отступают, а дерутся", — Скай, боец сводного отряда "Хищник"

Бывший полицейский рассказал, как попал на войну и что ему пришлось пережить

В центре второго выпуска проекта Телеграфа "Линия фронта" — Дмитрий Перловский с позывнм "Скай", командир группы роты разведки сводного отряда "Хищник" департамента патрульной полиции, который получил ранение в бою под Работино.

Копы тоже воюют

В начале полномасштабного вооруженного нападения России тысячи копов-добровольцев встали на защиту страны. Они пополнили штурмовую бригаду "Лють", полностью состоящую из бойцов нацполиции. Тогда же сформировался сводный отряд "Хищник" патрульной полиции, где есть собственная пехота, медики, рота разведки, минометчики и техника. В составе "хищников" пошел воевать и Дмитрий Перловский. Участвовал в боях за Николаев, Баштанку, Снегиревку Березнеговатского района, форсировал реку Ингулец вместе с ВСУ. Осень и зима 2022 года – в Бахмуте.

Бахмут (2022 г.) из собственного архива бойца

Далее группу передислоцировали под Роботино, где было контрнаступление.

- Каждый шаг – не знаешь, что ждет. Есть много видео из Запорожского направления, где ребята выпрыгивают из БМП или Брэдли (основная боевая машина пехоты — Ред.), пробегают пять метров, наступают на противопехотные мины и им отрывает ноги… Такое происходило постоянно по всей линии фронта, – вспоминает боец.

На грани жизни

16 августа 2023 года поделило его жизнь на "до" и "после". Внезапная серия обстрелов из танка. Собратья погибли. Выжил только "Скай".

Взрывной волной ему вырвало барабанные перепонки. Осколок влетел в голову. Разорвало правую ногу, левую руку, лопатку, легкие, произошел гемопневмоторакс (накопление крови и воздуха в плевральной полости, что во многих случаях ведет к смерти. — Ред.).

Я свалился на землю. Ребята побежали в блиндаж. Второй прилет – попадание четко в блиндаж. Спас бруствер земли от выкопанных ступенек.

Была сильная контузия — лежал скрученный, пытался пошевелить руками и ногами, а их как парализовало. Ничего не слышал. Кричал, что у нас "300-е", думал, ребята живы. Но они уже погибли, – вспоминает "Скай".

На фото слева направо: Артур "Черный", Дмитрий "Скай", Владимир "Доктор", из собственного архива полицейского.

Спасли его бойцы 82 бригады ДШВ, работавшие рядом, вытащив из-под обстрела и оказали первую помощь.

Врачи давали минимальные шансы на выживание. Реанимация. Кома. Критическая потеря крови. Инфекции от "грязных ран". Развился ДВС-синдром (нарушение свертывания крови — Ред.).

На помощь пришли собратья, которые уехали срочно сдавать кровь. Это и спасло.

Общаюсь с семьями погибших офицеров. Они понимают, что борьба продолжается. Каждый должен что-то делать, чтобы не передать войну своим детям. Так, невеста павшего Артура Черноморца "Черного" начала сильно волонтерить. Ездит на Донбасс, организует грузовики помощи, находит генераторы, броники, рации. Делает удивительные вещи. Это пример силы и стойкости, вдохновляющий многих, говорит боец.

Илона, невеста павшего собрата "Черного"

Эвакуация из зон обстрелов

Дмитрий возмущается количеством детей в зонах боевых действий.

Проезжаем Орехово, за нами летят снаряды, а в деревне дети лет 10 играют в футбол. Следующее село — в поле двое мальчишек пасут коров и в это поле проходят три прилета. Дети кричат и разбегаются. Я не знаю, чего родители так поступают. Надо ехать, ведь каждая минута проволочек может стоить и собственной жизни, и спасателей.

Защитник по собственному опыту знает, что такое покинуть дом, привычную жизнь и уезжать в никуда. Ведь семья с маленьким ребенком эвакуировался из родного Мариуполя, когда город начали обстреливать из тяжелой техники.

Украинцам, живущим неподалеку от линии фронта, советует иметь собранный "тревожный чемоданчик" и быть готовыми к немедленной эвакуации. Надо иметь план действий в случае ухудшения ситуации: что взять; как и куда ехать; где встретиться с близкими. Предварительно найти контакты перевозчиков. Когда город уже под обстрелами, водители боятся и отказываются ехать.

"Уничтожение Мариуполя было принципиальным вопросом для россиян"

Они не смогли захватить город в 14-м. Поэтому приложили все силы, чтобы сделать это в 22-м, — говорит"Скай".

Мариуполь, Associated Press

Офицер вспоминает, как трудно было осознавать новости о Мариуполе и о жестокости, с которыми столкнулись жители. Гражданских расстреливали без причины. Пока была артиллерия и авиация, люди пытались найти способ покинуть город, пока не стало слишком поздно.

До событий 2013 года мы не знали, кем есть. Каждый жил своей жизнью. Только тогда мы поняли, что мы нация и за страну надо драться, — говорит Дмитрий.

Борьба продолжается

Мобилизация необходима для защиты государства и будущих поколений, считает мужчина. Люди разных профессий и возрастов стали в защиту родной страны. Оставили свои дома, семьи, потому что так надо.

– Нет ни одного бойца, которого при рождении акушерка осмотрела и сказала: "Боже, он военный, дайте ему автомат, он рожден для войны". Всем страшно. Вы думаете, военным в окопах не страшно? Но они не отступают и борются изо всех сил, — говорит Дмитрий.

Несмотря на тяжелые потери и испытания, мужчина хочет вернуться к собратьям. После пережитого, говорит "Скай", появляется больше злобы. Очень сильно хочется отомстить за то, что натворили оккупанты.

Дмитрий "Скай", Виктория Кушнир, Телеграф "Линия фронта"

Общалась Виктория Кушнир.