Порошенко пришел на встречу относительно помощи Украине в пиджаке за 2500 евро

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко на встречу с военными и дипломатами надел пиджак за 2500 евро. Однако в сети заметили, что он срезал фирменную нашивку, вероятно, с целью скрыть цену. Такая сверхдорогая одежда, которую Порошенко надевает на встречи касательно помощи Украине, выглядит максимально неуместно. Об этом пишет блогер Сергей Иванов.

"На встречу с военными и дипломатами Порошенко надел лакшери пиджак за 2500 евро с отрезанной биркой, чтобы скрыть цену. Несколько месяцев назад я поймал Порошенко в рубашке от лакшери-бренда Ralph Lauren Purple Label за €2250. Его имиджмейкеры немного пригорели, покричали в комментариях, однако выводы сделали и начали скрывать стоимость одежды, которую надевает лидер "Европейской солидарности". Поэтому когда он встречался с западными политиками, которые не очень понимают тягу постсоветских олигархов к тяжелому люксу, ему на всякий случай срезали с пиджака этикетку бренда Zilli", — пишет Иванов.

Сергей Иванов отмечает, что пиджак Порошенко за 2500 евро — это изделие французского бренда Zilli, который шьет свои вещи из эксклюзивных материалов – кожи ската, питона, страуса и крокодила, шерсти пекари, гуанако, викуньи, кашемира, шелка.

"На официальном сайте Zilli пишут, что этот легкий и элегантный темно-синий пиджак с "офицерским воротником" легко сочетается со спортивным шиком и идеально подходит для осени. И действительно, уж чего, но спортивного шика Порошенко не занимать", — иронизирует блогер.

По словам блогера, учитывая, что Порошенко срезал бирку с пиджака, он очень не хотел, чтобы узнали его стоимость.

"Очевидно, что Порошенко очень не хочет, чтобы его разоблачили в расточительстве, то есть базовое понимание несовместимости лакшери с кровавой реальностью у него есть. Скажем, когда ты встречаешься с военными и волонтерами, которые собирают на фронт, это не очень хорошо. Однако часто натура берет верх. На самом деле в дорогой одежде нет ничего плохого, если ты на каждом шагу не камлаешь о "простых людях". Надо быть скромнее", — резюмирует Иванов.

Как сообщалось ранее, Порошенко в октябре обогатился более чем на 1 миллиард гривен. Почти 824 млн грн из этой суммы он получил от так называемого "слепого траста". Всего за годы полномасштабного вторжения Порошенко поднялся с 12-го на 3-е место в списке самых богатых людей страны, богаче его – только Ахметов и Пинчук.