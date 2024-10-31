Порошенко прийшов на зустріч щодо допомоги Україні у піджаку за 2500 євро

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко на зустріч з військовими та дипломатами одягнув піджак за 2500 євро. Проте в мережі помітили, що він зрізав фірмову нашивку, вірогідно, з метою приховати ціну. Такий наддорогий одяг, який Порошенко одягає на зустрічі щодо допомоги Україні, виглядає максимально недоречно. Про це пише блогер Сергій Іванов.

"На зустріч з військовими та дипломатами Порошенко вдягнув лакшері піджак за 2500 євро з відрізаною біркою, аби приховати ціну. Кілька місяців тому я спіймав Порошенка у сорочці від лакшері-бренду Ralph Lauren Purple Label за €2250. Його іміджмейкери трохи пригоріли, покричали в коментарях, проте висновки зробили і почали приховувати вартість одягу, який вдягає лідер "Європейської солідарності". Тому коли він зустрічався з західними політиками, які не дуже розуміють потяг пострадянських олігархів до важкого люксу, йому про всяк випадок зрізали з піджака етикетку бренду Zilli", — пише Іванов.

Сергій Іванов наголошує, що піджак Порошенка за 2500 євро — це виріб французького бренду Zilli, який шиє свої речі з ексклюзивних матеріалів – шкіри ската, пітона, страуса та крокодила, волокна пекарі, гуанако, вікуньї, кашеміру, шовку.

"На офіційному сайті Zilli пишуть, що цей легкий та елегантний темно-синій піджак з "офіцерським коміром" легко поєднується зі спортивним шиком та ідеально підходить для осені. І дійсно, вже чого, але спортивного шику Порошенку не займати", — іронізує блогер.

За словами блогера, враховуючи, що Порошенко зрізав бірку з піджака, він дуже не хотів, щоб дізнались про його вартість.

"Очевидно, що Порошенко дуже не хоче, аби його викрили у марнотратстві, тобто базове розуміння несумісності лакшері з кривавою реальністю він має. Скажімо, коли ти зустрічаєшся з військовими та волонтерами, які збирають на фронт, це не дуже гарно. Проте часто натура бере гору. Насправді в коштовному одягу немає нічого поганого, якщо ти на кожному кроці не камлаєш про "простих людей". Треба бути скромнішим", — резюмує Іванов.

Як повідомлялось раніше, Порошенко у жовтні збагатів ще на більш ніж 1 мільярд гривень. Майже 824 млн грн з цієї значної суми він отримав від так званого "сліпого трасту". Всього за роки повномасштабного вторгнення Порошенко піднявся з 12-го на 3 місце найбагатших людей країни, багатше нього – тільки Ахметов і Пінчук.