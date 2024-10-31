Обращение к одесскому бизнесу: расскажите, требуют ли с вас поборы

В СМИ обратилось несколько предпринимателей с жалобами на то, что у них требует "поборы" сотрудник БЭБ в Одесской области Александр Козишкурт. Об этом сообщает "Обозреватель".

По словам предпринимателей, Козишкурт якобы представляется заместителем руководителя регионального управления БЭБ (хотя действительно работает начальником отдела). "Если у вас вымогали деньги, расскажите нам об этом, написав на почту [email protected]", — пишет издание.

Ранее Александр Козишкурт работал в АО Санация, в ГУНП в Одесской области. Информации о том, что на действия правоохранителя жаловались, подавали заявления в правоохранительные органы, нет. Отметим, возглавляет ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.

Александр Козишкурт

"Против тех, кто отказывался, возбуждались уголовные дела, и к регулярным поборам добавлялись еще и единовременные выплаты за закрытие открытых дел. Сам Козишкурт является бывшим сотрудником департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми (БЗПТЛ ГУНП в Одесской области)", — рассказал один из предпринимателей.

Как ранее стало известно OBOZ.UA, с 29 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски в управлении Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины в Одесской области и по домашним адресам руководителя регионального подразделения Сергея Мунтяна и его заместителей. Их подозревают в махинациях с зерновым коридором, в результате которых госбюджету был нанесен ущерб в 10 млрд гривен.