Звернення до одеського бізнесу: розкажіть, чи вимагають з вас побори

У ЗМІ звернулося кілька підприємців зі скаргами на те, що у них вимагає "побори" співробітник БЕБ на Одещині Олександр Козишкурт. Про це повідомляє "Обозреватель".

За словами підприємців, Козишкурт нібито є заступником керівника регіонального управління БЕБ (хоча насправді працює начальником відділу). "Якщо у вас вимагали гроші, розкажіть нам про це, написавши на пошту [email protected]", — пише видання.

Раніше Олександр Козішкурт працював у АТ Санація, в ГУНП на Одещині. Інформації про те, що на дії правоохоронця скаржились, подавали заяви в правоохоронні органи, немає. Зазначимо, очолює ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

Олександр Козишкурт

"Проти тих, хто відмовлявся, порушувались кримінальні справи, і до регулярних поборів додавались ще і одноразові виплати за закриття відкритих справ. Сам Козишкурт є колишнім співробітником департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми (БЗПТЛ ГУНП в Одеській області)", – розказав один з підприємців.

Як раніше стало відомо OBOZ.UA, з 29 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки в управлінні Бюро економічної безпеки (БЕБ) України в Одеській області та за домашніми адресами керівника регіонального підрозділу Сергія Мунтяна та його заступників. Їх підозрюють у махінаціях із зерновим коридором, внаслідок яких держбюджету було завдано 10 млрд гривень збитків.