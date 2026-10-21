Университет, предприятия, жилые дома. Ночью Россия массированно атаковала Украину, есть жертвы (фото)

Россияне не прекращают атак ни днем, ни ночью

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Ночью и ранним утром в среду, 21 октября, Россия атаковала Украину беспилотниками, в том числе и реактивными. Взрывы прогремели в Луцке, Киеве, Харьковщине и других населенных пунктах.

"Телеграф" рассказывает о последствиях атаки. По данным Воздушных сил, движение враждебных целей было зафиксировано в Киеве и Киевской области, Харьковщине, Днепропетровщине, Волыни, Львовщине, Одесской области, Винницкой области, Полтавщине, Черниговщине. Запорожскую и Сумскую области россияне атаковали КАБами.

Умань

Ночью россияне атаковали беспилотниками город Умань Черкасской области. Разрушения получил частный дом, возник пожар, травмирован мужчина.

"Также вражеские дроны попали в здание гипермаркета и его территорию, в результате чего тоже возник пожар. На другой локации взрывной волной поврежден отель", — сообщили в Черкасской ОВА.

РФ ударила по гипермаркету. Фото: t.me/cherkaskaODA

Поврежденный дом. Фото: t.me/cherkaskaODA

Возник пожар. Фото: t.me/cherkaskaODA

Луцк

Как сообщают местные паблики, вскоре после полуночи в Луцке прогремели взрывы. Писали о попадании на территории одного из предприятий, возник пожар. Также взрыв в Луцке раздался незадолго до 5 часов утра, возникло возгорание.

Пожар после взрывов с утра. Фото: ВЛ

Киев

В 6:56 Кличко сообщил, что в Святошинском районе произошло попадание в 24-этажный жилой дом на уровне 20 этажа есть возгорание. После полуночи российский беспилотник попал в объект транспортной инфраструктуры в Соломенском районе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Возник пожар.

Уже с утра, после 6 часов, в Деснянском районе произошло падение БпЛА на припаркованные авто. В Соломенском районе вражеский дрон упал на открытой территории. Предварительно, без возгорания.

Харьков и область

Ночью враг массированно атаковал беспилотниками село Коротич Харьковского района, сообщил Олег Синегубов, начальник Харьковской ОГА.

"В результате атаки погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина. Еще 11 человек подверглись острой реакции на стресс, среди которых 2-месячный мальчик и 8-летняя девочка", — сообщил он.

Один из поврежденных домов. Фото: t.me/synegubov

Повреждены 13 частных домов и автомобиль. Также огнем уничтожено хозяйственное сооружение.

Уже утром в Основянском районе зафиксирован удар вражеского беспилотника.

Кременчуг

Незадолго до полуночи вражеский дрон попал в Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского. Пострадали два человека, сообщили в Полтавской ОВА. Среди пострадавших – 16-летняя девушка, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и контузию. Ее госпитализировали.

"Попадание произошло в один из учебных корпусов университета. Пожар ликвидировали", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия оставила целый город под Львовом без света и воды: почему Новояворовск не дает ей покоя.