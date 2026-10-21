Университет, предприятия, жилые дома. Ночью Россия массированно атаковала Украину, есть жертвы (фото)
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Россияне не прекращают атак ни днем, ни ночью
Ночью и ранним утром в среду, 21 октября, Россия атаковала Украину беспилотниками, в том числе и реактивными. Взрывы прогремели в Луцке, Киеве, Харьковщине и других населенных пунктах.
"Телеграф" рассказывает о последствиях атаки. По данным Воздушных сил, движение враждебных целей было зафиксировано в Киеве и Киевской области, Харьковщине, Днепропетровщине, Волыни, Львовщине, Одесской области, Винницкой области, Полтавщине, Черниговщине. Запорожскую и Сумскую области россияне атаковали КАБами.
Умань
Ночью россияне атаковали беспилотниками город Умань Черкасской области. Разрушения получил частный дом, возник пожар, травмирован мужчина.
"Также вражеские дроны попали в здание гипермаркета и его территорию, в результате чего тоже возник пожар. На другой локации взрывной волной поврежден отель", — сообщили в Черкасской ОВА.
Луцк
Как сообщают местные паблики, вскоре после полуночи в Луцке прогремели взрывы. Писали о попадании на территории одного из предприятий, возник пожар. Также взрыв в Луцке раздался незадолго до 5 часов утра, возникло возгорание.
Киев
В 6:56 Кличко сообщил, что в Святошинском районе произошло попадание в 24-этажный жилой дом на уровне 20 этажа есть возгорание. После полуночи российский беспилотник попал в объект транспортной инфраструктуры в Соломенском районе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Возник пожар.
Уже с утра, после 6 часов, в Деснянском районе произошло падение БпЛА на припаркованные авто. В Соломенском районе вражеский дрон упал на открытой территории. Предварительно, без возгорания.
Харьков и область
Ночью враг массированно атаковал беспилотниками село Коротич Харьковского района, сообщил Олег Синегубов, начальник Харьковской ОГА.
"В результате атаки погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина. Еще 11 человек подверглись острой реакции на стресс, среди которых 2-месячный мальчик и 8-летняя девочка", — сообщил он.
Повреждены 13 частных домов и автомобиль. Также огнем уничтожено хозяйственное сооружение.
Уже утром в Основянском районе зафиксирован удар вражеского беспилотника.
Кременчуг
Незадолго до полуночи вражеский дрон попал в Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского. Пострадали два человека, сообщили в Полтавской ОВА. Среди пострадавших – 16-летняя девушка, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и контузию. Ее госпитализировали.
"Попадание произошло в один из учебных корпусов университета. Пожар ликвидировали", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия оставила целый город под Львовом без света и воды: почему Новояворовск не дает ей покоя.