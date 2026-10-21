Зачем хозяйки хранят старые зубные щетки? Топ-6 способов подарить им вторую жизнь
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Дайте этому инструменту второй шанс
Замена зубной щетки каждые 2–3 месяца — это известное правило гигиены, о котором твердят стоматологи. Однако износ щетины для ухода за зубами вовсе не означает, что вещь превратилась в бесполезный мусор.
Благодаря компактному размеру, удобной ручке и густому ворсу обычная зубная щетка может пригодиться в быту. Однако для начала надо тщательно вымыть ее с мылом и продезинфицировать антисептиком или кипятком, сообщает "Телеграф".
1. Очистка межплиточных швов и сантехники
Межплиточные швы на кухне и в ванной комнате — одно из самых проблемных мест во время уборки. Там быстро скапливается грязь, налет и плесень, а обычная губка просто не способна проникнуть в узкие канавки. Зубная щетка с небольшим количеством чистящего крема или соды легко справляется с этой задачей, возвращая швам первозданный вид. Также она незаменима при чистке стыков у основания кранов и смесителей, где часто образуется известковый налет.
2. Уход за бытовой техникой
Кухонная техника изобилует труднодоступными уголками:
- Уплотнители холодильника: В резиновых складках постоянно скапливаются крошки и влага.
- Фильтры и отсеки: Сеточки вытяжек, лотки для стирального порошка, решетки кухонных весов.
- Кофемашины и тостеры: Маленькая головка щетки позволяет легко смахнуть крошки и остатки молотого кофе из узких отверстий.
3. Чистка клавиатуры и мелкой электроники
Между клавишами ноутбука или стационарной клавиатуры со временем неизбежно собирается пыль, мелкий мусор и крошки. Сухая зубная щетка с мягким ворсом вычищает клавиатуру быстро и без риска повредить контакты. Главное — держать устройство слегка под наклоном. Также с ее помощью удобно очищать динамики смартфона и разъемы для зарядки.
4. Спасение любимой обуви
Зубная щетка — идеальный инструмент для ухода за обувью:
- Белая подошва: Нанесите немного зубной пасты или чистящего геля на щетку и пройдитесь по ранту подошвы — она снова станет белоснежной.
- Замша: Сухая щетка помогает аккуратно поднять ворс и удалить засохшую грязь.
- Протекторы: Мелкие камни и застрявшая грязь в подошве легко удаляются жесткой щетиной.
5. Возвращение блеска ювелирным украшениям
Недорогие серебряные и золотые изделия, особенно цепочки и кольца с резными элементами или камнями, со временем темнеют от контакта с кожей. Замочите украшения в теплом мыльном растворе с добавлением нескольких капель нашатырного спирта, а затем мягко почистите их старой зубной щеткой. Результат вас приятно удивит.
6. Помощник на кухне
Щетка отлично подходит для мытья кухонных принадлежностей с мелким рельефом: терок для сыра и овощей, ситечек для чая, венчиков и фигурных форм для выпечки. Обычная губка быстро рвется об острые края терки, тогда как щетка очищает мелкие отверстия за считанные секунды.
Ранее "Телеграф" сообщал, что разноцветные щетинки на зубных щетках делают не только для того, чтобы они выглядели более привлекательно. У этого есть вполне практическое предназначение.