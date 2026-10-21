Зачем хозяйки хранят старые зубные щетки? Топ-6 способов подарить им вторую жизнь

Дайте этому инструменту второй шанс

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Замена зубной щетки каждые 2–3 месяца — это известное правило гигиены, о котором твердят стоматологи. Однако износ щетины для ухода за зубами вовсе не означает, что вещь превратилась в бесполезный мусор.

Благодаря компактному размеру, удобной ручке и густому ворсу обычная зубная щетка может пригодиться в быту. Однако для начала надо тщательно вымыть ее с мылом и продезинфицировать антисептиком или кипятком, сообщает "Телеграф".

1. Очистка межплиточных швов и сантехники

Межплиточные швы на кухне и в ванной комнате — одно из самых проблемных мест во время уборки. Там быстро скапливается грязь, налет и плесень, а обычная губка просто не способна проникнуть в узкие канавки. Зубная щетка с небольшим количеством чистящего крема или соды легко справляется с этой задачей, возвращая швам первозданный вид. Также она незаменима при чистке стыков у основания кранов и смесителей, где часто образуется известковый налет.

Очистка межплиточных швов/Фото: ИИ

2. Уход за бытовой техникой

Кухонная техника изобилует труднодоступными уголками:

Уплотнители холодильника: В резиновых складках постоянно скапливаются крошки и влага.

В резиновых складках постоянно скапливаются крошки и влага. Фильтры и отсеки: Сеточки вытяжек, лотки для стирального порошка, решетки кухонных весов.

Сеточки вытяжек, лотки для стирального порошка, решетки кухонных весов. Кофемашины и тостеры: Маленькая головка щетки позволяет легко смахнуть крошки и остатки молотого кофе из узких отверстий.

Уход за бытовой техникой/Фото: ИИ

3. Чистка клавиатуры и мелкой электроники

Между клавишами ноутбука или стационарной клавиатуры со временем неизбежно собирается пыль, мелкий мусор и крошки. Сухая зубная щетка с мягким ворсом вычищает клавиатуру быстро и без риска повредить контакты. Главное — держать устройство слегка под наклоном. Также с ее помощью удобно очищать динамики смартфона и разъемы для зарядки.

Чистка клавиатуры и мелкой электроники/Фото: ИИ

4. Спасение любимой обуви

Зубная щетка — идеальный инструмент для ухода за обувью:

Белая подошва: Нанесите немного зубной пасты или чистящего геля на щетку и пройдитесь по ранту подошвы — она снова станет белоснежной.

Нанесите немного зубной пасты или чистящего геля на щетку и пройдитесь по ранту подошвы — она снова станет белоснежной. Замша: Сухая щетка помогает аккуратно поднять ворс и удалить засохшую грязь.

Сухая щетка помогает аккуратно поднять ворс и удалить засохшую грязь. Протекторы: Мелкие камни и застрявшая грязь в подошве легко удаляются жесткой щетиной.

Спасение любимой обуви/Фото: ИИ

5. Возвращение блеска ювелирным украшениям

Недорогие серебряные и золотые изделия, особенно цепочки и кольца с резными элементами или камнями, со временем темнеют от контакта с кожей. Замочите украшения в теплом мыльном растворе с добавлением нескольких капель нашатырного спирта, а затем мягко почистите их старой зубной щеткой. Результат вас приятно удивит.

Возвращение блеска ювелирным украшениям/Фото: ИИ

6. Помощник на кухне

Щетка отлично подходит для мытья кухонных принадлежностей с мелким рельефом: терок для сыра и овощей, ситечек для чая, венчиков и фигурных форм для выпечки. Обычная губка быстро рвется об острые края терки, тогда как щетка очищает мелкие отверстия за считанные секунды.

Помощник на кухне/Фото: ИИ

Ранее "Телеграф" сообщал, что разноцветные щетинки на зубных щетках делают не только для того, чтобы они выглядели более привлекательно. У этого есть вполне практическое предназначение.