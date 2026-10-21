Как больницу в Киеве стоимостью сотни миллионов передали за бесценок: след ведет к экс-депутату

Почему государственное имущество и 20 гектаров земли в столице оказались в руках частной компании

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Киев, улица Милославская, 58. Огромный комплекс Республиканской клинической больницы, рассчитанный более чем на 1000 коек, – это 150 000 кв. м незавершенного строительства и более 20 га драгоценной столичной земли. Объект, который должен был стать одним из крупнейших и современных медицинских кластеров страны, превратился в площадку для запутанных финансово-имущественных комбинаций.

В октябре 2026 Киевская городская прокуратура через суд полностью восстановила право государства на весь комплекс. Однако история его передачи частным структурам вызывает вопросы не только о стоимости актива, но и о том, как государственное имущество оказалось в руках частной компании и почему для его возвращения понадобились судебные процессы.

"Телеграф" рассказывает, кто оказался в центре истории с передачей больничного комплекса, как оценка имущества повлияла на его дальнейшую судьбу и какое отношение к этой истории имеет бывшая жена застройщика Леонида Крючкова.

Главное:

Госбольницу стоимостью сотни миллионов передали частным компаниям. Отчуждение имущества началось с "бумажного" долга. ОАО "Диалир", 95,6% акций которого принадлежали государству, заказало у ООО "Киевсоцпроект" Антонины Слипченко доработку проекта за 29,7 млн грн. ОАО не смогло рассчитаться, впоследствии началась процедура банкротства и санации "Диалира".

Отчуждение имущества началось с "бумажного" долга. ОАО "Диалир", 95,6% акций которого принадлежали государству, заказало у ООО "Киевсоцпроект" Антонины Слипченко доработку проекта за 29,7 млн грн. ОАО не смогло рассчитаться, впоследствии Из-за санации больничный комплекс перешел к компании Слипченко. В 2019 году имущество сначала передали ООО "Транспортная компания "Мортранссервис", которое должно было погасить долг, а затем внесли в уставный капитал ООО "Орум Инвест".

Стоимость активов при передаче оценили примерно в 31,3 млн грн, хотя экспертная оценка земли и недостроя вместе составила около 366 млн грн.

Среди ключевых фигурантов истории – Антонина Слипченко и ее бывший муж Леонид Крючков. Слипченко официально числится владелицей "Орум Инвест", а Крючков — застройщик, бывший депутат Киевсовета и основатель группы компаний ORUM. При этом саму схему, по версии правоохранителей, организовал экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович.

Слипченко официально числится владелицей "Орум Инвест", а Крючков — застройщик, бывший депутат Киевсовета и основатель группы компаний ORUM. При этом саму схему, по версии правоохранителей, организовал экс-заместитель секретаря СНБО В октябре 2026 года государству удалось вернуть больничный комплекс через суд.

Рецепт "приватизации": занизить цену в десять раз

История вывода имущества разворачивалась вокруг ОАО "Научно-исследовательское медицинское объединение "Диалир", в котором государству принадлежало 95,6% акций. Предприятие находилось в сфере управления Министерства здравоохранения и выступало заказчиком строительства больницы на улице Милославской.

Комплекс возводили десятилетиями. Когда строительная готовность составила примерно 80%, работы остановились. Вместо завершения медицинского объекта государство превратило его в долгострой, вокруг которого впоследствии развернулась история с долгами, санацией и передачей недвижимости частным структурам.

Как выглядит комплекс. Фото: Киевская городская прокуратура

"Диалир" заключил договор на 29,7 млн грн с ООО "Киевсоцпроект", принадлежащим Антонине Слипченко. По версии следствия, договор использовался для документального создания задолженности без намерения выполнять работы. Компания должна была доработать документацию. В 2007 году по иску Пенсионного фонда Украины возбудили производство о банкротстве предприятия.

"Киевсоцпроекту" якобы не заплатили за проделанную работу, поэтому компанию признали кредитором. Погасить долг должна была другая структура – ООО "Транспортная компания "Мортранссервис"", также связанная с Антониной Слипченко. Также среди кредиторов – "Хатмент" и "Капитал-Инвест-Ресурс".

Таким образом, в цепочке оказался сразу ряд предприятий, среди которых государственное "Диалир", подрядчик "Киевсоцпроект" и компания "Мортранссервис". Долговые обязательства, возникшие после заказа документации, в конце концов стали частью механизма, через который имущественный комплекс перешел к частным структурам.

В 2019 году во время процедуры банкротства "Диалир" утвердили план санации. Согласно ему имущество сначала перешло к "Мортранссервису". В дальнейшем компания передала его в уставный капитал ООО "Орум Инвест", которое оформило право собственности на объект.

Именно на этом этапе ключевое значение приобрела оценка недвижимости. Для определения стоимости активов привлекли ООО "Объединенное предприятие по оценке и экспертизе специальных объектов и инвестиций – Украина". По состоянию на март 2019 года комплекс оценили примерно в 31,3 млн грн.

Однако экспертиза, проведенная правоохранителями в рамках уголовного производства, показала существенную разницу между этой суммой и рыночной стоимостью составляющих объекта.

В частности, рыночная стоимость земельного участка на 29 марта 2019 года составила около 301 млн грн. В 2021 году ее оценивали в 227 млн грн.

Стоимость недостроенного комплекса составила около 65 млн грн в 2019 году и 67 млн грн в 2021-м.

Антонина Слипченко. Фото: hromadske.radio

Итак, общая стоимость земли и недвижимости, по оценкам экспертов, достигала сотен миллионов гривен. На этом фоне оценка в 31,3 млн грн выглядит особенно показательной: разница между ней и рыночной стоимостью актива составляла более 300 млн грн.

Именно занижение стоимости стало одним из ключевых вопросов в судебных спорах вокруг больничного комплекса. Если стратегический государственный актив оценивают в разы дешевле его рыночной цены, государство рискует потерять не только недвижимость, но и значительные средства.

Организатором схемы правоохранители (в частности СБУ) считают экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, именно его подозревают в организации схемы завладения государственным имуществом через искусственную задолженность. Однако недвижимость попала в собственность именно Слипченко. После Революции достоинства Сивкович бежал в Российскую Федерацию. Сивкович также подозревается в государственной измене и создании преступной организации.

Кто такая Антонина Слипченко и при чем здесь Леонид Крючков?

В государственных реестрах единственной владелицей и учредительницей ООО "Орум Инвест" с уставным капиталом более 31,3 млн грн указана Антонина Владимировна Слипченко.

Она – бывшая супруга застройщика Леонида Крючкова, депутата Киевского городского совета V созыва и основателя группы компаний ORUM. Слипченко также связана с рядом других предприятий. По публичной информации, среди ее проектов – детская образовательная платформа EDUKIDS.

Леонид Крючков. Фото: Цензор, улучшено с помощью ИИ

Бизнес-интересы структур, связанных с Леонидом Крючковым, включали портовую логистику, буксирные услуги, строительство, а также операции с проблемными долгами и корпоративными активами. Такой профиль деятельности важен для понимания контекста истории с больницей: сложные имущественные операции и корпоративные конфликты нередко предполагают использование нескольких юридических лиц.

Леонид Крючков – родной брат Дмитрия Крючкова, бывшего народного депутата, фигурировавшего в расследованиях НАБУ относительно вывода средств из "Запорожьеоблэнерго". В разные годы Леонид работал в структуре "Укроборонпрома", в частности, заместителем директора "Укринмаша", а также был помощником народного депутата Вадима Столара.

Его деятельность и связи с разными представителями власти и бизнеса раньше привлекали внимание журналистов. В частности, в 2017 году "Радио Свобода" сообщала о связях компании "Портсервис-Николаев", которая начала зарабатывать на работе в государственных портах, с бизнесменом Леонидом Крючковым и возможных связях этой структуры с тогдашним заместителем главы Нацполиции Игорем Купранцом.

По сообщению журналистов, Купранец не прокомментировал "Схемам" возможное отношение к этому бизнесу. Крючков также отказался объяснять, что именно связывает его с должностным лицом, назвав это личным вопросом.

Верховный Суд отменил санацию, прокуратура вернула имущество

Передача больничного комплекса не осталась без внимания судов. Верховный Суд дважды отменял постановление об утверждении плана санации ОАО "Диалир". Среди проблем, на которые указывали суды, были занижение стоимости имущества, отсутствие согласования с Фондом государственного имущества и вопросы относительно соблюдения целевого назначения больницы.

Что известно о недостроенном комплексе Республиканской клинической больницы. Инфографика "Телеграфа"

В дальнейшем Киевская городская прокуратура подала три иска, требуя признать недействительными сделки по передаче имущества от "Мортранссервиса" "Орум Инвесту" и отменить государственную регистрацию права собственности. Хозяйственный суд города Киева удовлетворил все три иска.

Как стало известно "Телеграфу", Государственное бюро расследований также возбудило уголовное производство по признакам мошенничества, предусмотренного частью четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

В октябре 2026 года право государства на комплекс было полностью восстановлено. Однако возврат недвижимости не отменяет вопросов о том, как именно произошла передача имущества, кто извлек от нее выгоду и будут ли установлены все обстоятельства этой истории в рамках уголовного производства.

Речь идет не просто о заброшенном здании. Это десятки тысяч квадратных метров незавершенной недвижимости и земля в столице, которая могла бы стать основой для развития медицинской инфраструктуры. Пока объект оставался долгостроем, его имущественная история развертывалась вокруг долгов, оценки и смены собственника.

Теперь, когда государственное право на комплекс восстановлено, главный вопрос состоит в том, удастся ли окончательно защитить актив от новых попыток его отчуждения и обеспечить использование по назначению. Ответ на вопрос о роли всех участников этой истории должен основываться на судебных решениях, документах и результатах расследования.

"Телеграф" продолжит следить за историей. Также мы обратились за комментариями к Слипченко и Крючкову. Детальнее читайте в следующих публикациях. Продолжение следует…