Выехать из Киева в Ужгород на зиму: сколько это стоит и имеет ли смысл

Город славится уютными улицами и кусающейся арендой

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Переезд в Ужгород на зиму может привлекать близостью границ ЕС и уютной атмосферой старого города. Однако аренда жилья здесь способна поглотить весь месячный заработок, а на заселение придется подготовить сразу несколько десятков тысяч гривен.

"Телеграф" выяснил, сколько стоят квартиры и проезд в Ужгороде, к каким бытовым особенностям стоит подготовиться перед переездом и где можно провести досуг зимой.

Читайте также: Переезд из Киева в Житомир на зиму: сколько будет стоить аренда и есть ли в этом смысл

Сколько стоит аренда квартир в Ужгороде

По данным "ЛУН", за последние шесть месяцев аренда однокомнатных квартир в Ужгороде, которая и раньше стоила больше всего в Украине, подорожала на 42%, а двухкомнатных — на 47%.

Такой скачок, вероятно, связан как с инфляцией, так и с очередной волной переселенцев, в том числе из Киева.

Сейчас за однокомнатную квартиру в городе просят в среднем 36 000 грн в месяц. Аренда двухкомнатной обходится в 44 800 грн, а трехкомнатной – в 27 100 грн.

В то же время, по данным Work.ua и мониторинга Минфина, средняя зарплата в Украине в октябре 2026 года составляет примерно 30 944–31 892 грн.

Так что даже самый дешевый из доступных вариантов аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде обойдется в почти весь средний месячный заработок.

Как пишет "ТСН", самая низкая цена среди актуальных предложений долгосрочной аренды квартир в городе — 27 060 грн в месяц.

Вместе с тем на OLX встречаются более доступные объявления – мы нашли 1-комнатную и 2-комнатную квартиры по 15 000 грн в месяц. Согласно объявлению, последняя находится в центре города, но ее общая площадь всего 35 квадратов. Из мебели на фото видно только две кровати.

1-комнатная квартира расположена в чешской панельке в Новом районе и имеет площадь 32 квадрата. Возможно, на цену здесь повлияли еще какие-то подводные камни.

Во всяком случае, нужно рассчитывать на то, что во время заселения владельцы обычно берут как минимум две суммы: за первый месяц проживания и залог на случай порчи ремонта, техники или мебели. В редких случаях могут попросить еще и за последний месяц.

Напомним, что коммунальные услуги оплачиваются отдельно. Еще 50% составляет комиссия риелтора. Таким образом, если взять более реальную сумму 30 000 грн., за 1-комнатную сразу придется выложить 75 000 грн.

Особенности аренды в Ужгороде

В отличие от Киева или Луцка квартиры преимущественно сдают в аренду без посуды, постельного белья и даже одеял и подушек. Следует это учитывать, чтобы в первую ночь не остаться спать, накрывшись курткой.

Ужгород — первый областной центр Украины, который отказался от централизованного отопления. С одной стороны собственный котел позволяет не замерзнуть от переноса отопительного сезона, с другой – во время отключений света он не работает. Да, зимой там тоже существуют графики отключения света, как и во всей стране.

Сколько стоит транспорт в Ужгороде

Это также единственный областной центр в Украине, где полностью отсутствует традиционный электротранспорт: трамваи и троллейбусы. Местные жители ездят на городских автобусах и маршрутках, которые обслуживают коммунальное предприятие "Ужгородский муниципальный транспорт" и частные перевозчики.

С 27 июня 2026 года цена за одну поездку независимо от способа оплаты (наличными или банковской картой/валидатором) стоит 23 гривны. В то же время, бесплатный проезд имеют пенсионеры, участники боевых действий, люди с инвалидностью в результате войны, пострадавшие от аварии на ЧАЭС и некоторые другие льготные категории, а местные школьники платят 50% от стоимости билета.

Какой климат в Ужгороде

Хотя в горах снег иногда можно увидеть даже летом, в самом городе очень мягкий климат. В теплый сезон там цветут сакуры, магнолии, кампсис и гибискус, а зимой часто идет дождь. Местные знают, что в горах в это время валит снег.

Если регулярно заглядывать на карту Укргидрометцентра, можно заметить, что в Ужгороде всегда на несколько градусов теплее, чем в большинстве регионов. Несмотря на то, что Одесса расположена южнее и стоит на море, а Ужгород окружен горами, там нередко одинаковая, самая высокая по стране температура.

Что посмотреть в Ужгороде зимой

Зимнее знакомство с Ужгородом можно начать с Корзо – пешеходной улицы в историческом центре. Здесь стоит рассмотреть старые фасады и остановиться на кофе. Заметим, что во время Второй мировой войны старые чехословацкие дома с высокими потолками остались целыми, так что архитектура там очень интересная. Может показаться, что вы находитесь в Праге или в Братиславе.

Дальше будет интересно пройтись к пешеходному мосту и набережным Ужа. Обычную прогулку можно превратить в небольшой квест по поиску мини-скульптур, разбросанных по городу.

Для холодного или дождливого дня подойдет Ужгородский замок, в котором находится Закарпатский краеведческий музей имени Тиводара Легоцкого. Здесь можно посмотреть укрепления и познакомиться с историей и культурой края. Еще один вариант – художественный музей имени Иосифа Бокшая, где представлены, в частности, работы самого Бокшая, Адальберта Эрдели и других закарпатских художников.

Закарпатский краеведческий музей имени Тиводара Легоцкого

В погожий день стоит посетить музей народной архитектуры и быта – ужгородский скансен. Старинные дома, деревянная церковь и хозяйственные постройки помогают представить, как когда-то жили закарпатцы. Поскольку это музей под открытым небом, для неспешного обзора лучше выбрать день без осадков.

Отдельного внимания заслуживает здание бывшей синагоги, где сейчас работает Закарпатская областная филармония. Ее выразительный фасад интересно рассмотреть во время прогулки по центру, а посещение концерта может стать планом на зимний вечер.

Как и в других городах на западе страны, в Ужгороде очень много костелов и церквей, построенных в разное время. Особенно поражает Крестовоздвиженский греко-католический кафедральный собор XVII века на склоне Замковой горы, недалеко от Ужгородского замка. Сооружение имеет величественный фасад с двумя башнями-колокольнями и сочетает черты барокко и более позднего классицизма.

Ужгородский Крестовоздвиженский греко-католический кафедральный собор

Безопасно ли переезжать в Ужгород на зиму

Сегодня Ужгород является самым безопасным областным центром Украины. За все время войны с Россией он был атакован единственный раз – в ночь на 13 мая 2026 года. Тогда под ударом оказались промышленный район города, склады и объекты инфраструктуры, в том числе железнодорожной.

В общей сложности на территорию Закарпатской области во время этой атаки залетело 11 беспилотников. Обошлось без погибших и пострадавших.

Заметим, что в последние дни запад Украины страдает от почти круглосуточных атак реактивных дронов РФ, но, вероятнее всего, им не хватает дальности добраться до самого западного уголка Украины.

Ужгородский район граничит с тремя странами ЕС

Одно из преимуществ Ужгорода для переезда – его пограничное расположение. Город граничит со Словакией, а Ужгородский район имеет общие границы сразу еще с двумя странами Евросоюза: Венгрией и Польшей.

Непосредственно в Ужгороде расположен пункт пропуска "Ужгород — Вышнее Немецкое", через который можно попасть в Словакию. Недалеко от Чопа находится переход "Тиса — Захонь" на границе с Венгрией.

Такое расположение удобно для зарубежных поездок, посещения родных и последующих поездок по Европе. В то же время, прямого пункта пропуска в Польшу на территории района нет.

Ранее мы рассказали, сколько нужно денег для переезда в Винницу и какие есть подводные камни.