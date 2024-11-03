Синоптики ухудшили прогноз погоды в Украине – первый снег накроет больше областей

Осадки, штормовой ветер и температурные качели – погода в Украине резко меняется

В понедельник, 4 ноября, в Украине ожидается снег. Речь идет о 17 областях страны, в других будет солнечно и дождливо.

Такой прогноз сделали синоптики Укргидрометцентра. Телеграф показал карту, где будет идти снег.

В этот день будет идти дождь. В восточных и северо-восточных областях умеренный мокрый снег; на остальной территории небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/с.

"Температура ночью от +3 тепла до -2 мороза, в северной части 0-5 тепла; днем +4-+9 тепла, на юге страны 8-13 градусов тепла", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в Киевской области будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 тепла, днем 4-9 тепла;

В Киеве ночью 2-4, днем 5-7 тепла. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области 4 ноября порывы ветра 15-20 м/с.

Также синоптики предупреждают, что в среду, 6 ноября, на территории страны выпадет снег. Однако осадки покроют меньше областей.

Ранее "Телеграф" писал, что известен синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в первой декаде ноября украинцев будет ждать переменная и довольно неприятная погода, а вот во второй декаде условия стабилизируются.