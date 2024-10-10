Ждать ли ураганов в Украине этой осенью? Синоптики объяснили

Определенные погодные вызовы осенью все же возможны

В США бушует ураган "Милтон", поэтому не удивительно, что на фоне этих новостей у украинцев возникает естественный вопрос — возможны ли ураганы в Украине и стоит ли их ждать этой осенью? Но на самом деле волноваться нечего. Такое явление, как ураган, крайне редкое для нашего региона, ведь Украина расположена далеко от океанов, в умеренном климатическом поясе.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вера Балабух утверждала, что по данным расчетов многочисленных моделей погоды ведущих прогностических центров, осень 2024 года в Украине преимущественно будет теплой и сухой. Учитывая, каким был сентябрь и первая декада октября — прогнозы синоптиков, в основном, оправдались.

Что касается второй половины октября и ноября, то тенденции таковы, что среднесуточные показатели опять же будут на 1-2 градуса выше прошлогодних.

В целом, осень 2024 года, если не станет самой теплой за последние полвека, по крайней мере, войдет в тройку лидеров. Вместе с тем, эта осень уже отличилась теплым сентябрем, когда средние температуры превышали норму, и дождей было меньше обычного. Это продолжает тенденцию к повышению засушливости, наблюдаемой в Украине в последние годы.

В третьей декаде октября синоптики прогнозируют постепенное похолодание и увеличение количества дождей, хотя затяжные ливни вряд ли станут проблемой. Сильные ветры и бури могут периодически возникать, но они не будут такими интенсивными, как тропические ураганы, влияющие на США.

К концу осени температура в Украине будет стабильно снижаться, особенно во второй половине октября и ноябре. Первые заморозки следует ожидать в северных и западных регионах. Ноябрь принесет стабильное похолодание и местные снегопады, особенно в высокогорных районах. Таким образом, хотя украинцам не стоит переживать из-за ураганов, определенные погодные вызовы осенью все же возможны.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, достигнет ли ураган "Милтон" Украины. Сегодня стихия сметает все на своем пути во Флориде.