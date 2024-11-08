Зачем в СССР массово высаживали ядовитый борщевик и почему идея провалилась

Растение достаточно опасно для человека, так как содержит вещество, которое при контакте с кожей увеличивает его чувствительность к ультрафиолету

В Советском Союзе делали множество странных вещей, к которым остаются вопросы, и одна из них — массовое выращивание ядовитого борщевика. Сок этого растения может вызвать серьезные ожоги и это далеко не единственный его минус.

Борщевик может вырасти от 3 до 5 метров в высоту. Его соцветия имеют форму зонтика, который состоит из мелких цветов. Само растение не несет пользы, а наоборот — разрушает природную экосистему. Об этом пишет OBOZ.UA.

Изначально этот сорняк рос только на центральном и восточном Кавказе, Закавказье и на Ближнем Востоке. Однако аграрии ошибочно решили, что оно хорошо подойдет для кормления скота. Тогда его начали засевать в центральных районах РСФСР. Но уже вскоре стало понятно, что это серьезная ошибка.

Оказалось, что для кормления скота борщевик оказался непригодным. А помимо того, что животные ели листья неохотно, коровы, например, начинали давать горькое молоко и рожали больных телят.

После этого сорняки культивировали еще несколько лет подряд. Однако полный масштаб проблемы заметили лишь в 90-х годах, когда большая часть полей пришла в упадок, а борщевик тем временем чувствовал себя довольно свободно и стал стремительно разрастаться.

Стоит отметить, что это растение разрушает природную экосистему и достаточно опасно для человека, так как содержит вещество, которое при контакте с кожей увеличивает его чувствительность к ультрафиолету. Таким образом, проведя долгое время на солнце после контакта с борщевиком, можно получить серьезный солнечный ожог.

Кроме того, аллергия на это растение – довольно распространенное явление, ведь оно выделяет множество эфирных масел.

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