Что носили в СССР в авоське, которая была почти у каждого

Стоила не дорого, а использовалась годами

В СССР существовало много странных аксессуаров, которые сейчас почти не используются, среди них были и авоськи. Эти сумки из сетки использовали для многих веще в быте.

"Телеграф" расскажет, что носили в советские времена в авоське и для чего ее использовали.

В СССР авоська была своего рода универсальным помощником для советского человека. В ней носили продукты, мелкие покупки, а иногда даже документы или личные вещи. Эта обычная сумка стала своеобразным символом СССР.

К тому же она делалась из сетки и занимала мало места, но была вместительная, что позволяло в ней носить много вещей. Еще одним плюсом был ее внешний вид, ведь из-за этого ее могли использовать достаточно долго, она почти не вымазывалась.

Авоськи продавались в СССР почти везде и стоили они не дорого. Также некоторые хозяйки сами их плели, создавая собственные уникальные изделия.

Стоимость авоськи зависела от материала и места приобретения. В среднем, цена авоськи колебалась от нескольких копеек до рубля. В 1950 году авоська стоила 3 рубля, в 1980 – 2 рубля 55 копеек. Это позволяло людям использовать ее в повседневной жизни как недорогой и практичный аксессуар.

К тому же даже когда авоськи уже вышли из популярности дома их использовали для хранения овощей, мелких принадлежностей и т.д.

Заметим, что кроме "авоськи" эту сумку называли еще и "тюшка". Этот термин происходит от слова "тюш" — полотняное изделие.

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