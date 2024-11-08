В Киеве прошел SBC Summit Ukraine: как украинский спорт развивается во время войны

6 ноября около 600 участников посетили вторую Всеукраинскую конференцию по спортивному маркетингу, организованную Sport&Business Club. Более 40 украинских экспертов, среди которых руководители спортивных организаций, представители нишевых бизнесов, СМИ, известные спортсмены и лидеры мнений, поделились историями успешных проектов и опытом в индустрии. Премиум-партнером мероприятия выступил лицензионный букмекер GGBET.

В течение дня состоялось 7 панельных дискуссий и более 10 персональных выступлений. Участники обсуждали вызовы украинского спорта во время войны, взаимодействие брендов и спортивных организаций, развитие медийности спортсменов вне спорта, селебрити-маркетинг, а также роль спортивных медиа.

Внимание досталось не только классическому спорту, но и киберспорту. На панельной дискуссии "Как спорт и киберспорт позволяют стремительно добиться результатов на новом рынке", в частности, были рассмотрены совместные спецпроекты GGBET с самой успешной украинской киберспортивной организацией NAVI. Также в пределах панели не обошлось без разбора громких спортивных кейсов бренда совместно с популярными стриминговыми платформами MEGOGO и Setanta Sports.

CEO GGBET Сергей Мищенко отметил, что подобные мероприятия позволяют "держать руку на пульсе перемен": "Украинский спортивный маркетинг — это динамичное, конкурентное направление, где есть место для коллабораций и креатива. Именно здесь рождаются проекты и партнерства, которые запоминаются и монетизируются. Надеюсь, нам удалось вдохновить участников саммита и на примере пути GGBET показать, что сотрудничество с другими игроками рынка – это win-win для всех".

CEO Sport&Business Club Алексей Брага также подчеркнул значение события: "Саммит — это уникальная платформа для взаимодействия между представителями спорта, бизнеса и медиа. В этот раз нам удалось объединить рынок и плодотворно подискутировать над форматами и перспективами его развития".

Следующий SBC Summit Ukraine устроители планируют уже весной 2025 года.