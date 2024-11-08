У Києві відбувся SBC Summit Ukraine: як український спорт розвивається під час війни

6 листопада близько 600 учасників відвідали другу Всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу, організовану Sport&Business Club. Понад 40 українських експертів, серед яких керівники спортивних організацій, представники нішевих бізнесів, ЗМІ, відомі спортсмени та лідери думок, поділилися історіями успішних проєктів і досвідом в індустрії. Преміум-партнером заходу виступив ліцензійний букмекер GGBET.

Протягом дня відбулося 7 панельних дискусій та понад 10 персональних виступів. Учасники обговорювали виклики українського спорту під час війни, взаємодію брендів і спортивних організацій, розвиток медійності спортсменів поза спортом, селебріті-маркетинг, а також роль спортивних медіа.

Увага дісталась не лише класичному спорту, а і кіберспорту. На панельній дискусії "Як спорт та кіберспорт дозволяють стрімко досягти результатів на новому ринку", зокрема, були розглянуті спільні спецпроєкти GGBET з найуспішнішою українською кіберспортивною організацією NAVI. Також в межах панелі не обійшлось без розбору гучних спортивних кейсів бренду спільно з популярними стримінговими платформами MEGOGO і Setanta Sports.

CEO GGBET Сергій Міщенко зазначив, що подібні заходи дають змогу "тримати руку на пульсі змін": "Український спортивний маркетинг — це динамічний, конкурентний напрям, де є місце для колаборацій і креативу. Саме тут народжуються проєкти й партнерства, які запам'ятовуються і монетизуються. Сподіваюся, нам вдалося надихнути учасників саміту і на прикладі шляху GGBET показати, що співпраця з іншими гравцями ринку – це win-win для всіх".

CEO Sport&Business Club Олексій Брага також підкреслив значення події: "Саміт — це унікальна платформа для взаємодії між представниками спорту, бізнесу та медіа. Цього разу нам вдалося об’єднати ринок та плідно подискутувати над форматами та перспективами його розвитку".

Наступний SBC Summit Ukraine організатори планують вже навесні 2025 року.