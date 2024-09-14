Как жил Киев в 60-х годах: опубликованы яркие кадры кинохроники из прошлого (видео)

Виртуальное путешествие в прошлое

Столица Украины может посхвастаться многовековой историей и множеством колоритных мест. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе.

На опубликованном уникальном видео можно увидеть, как жила столица Украины 58 лет назад. На кадрах авторы запечатлели будни киевлян, которые спешат по своим делам, прогуливаются по центральным улицам столицы и отдыхают в ресторанах.

Редакция "Телеграфа" решила поделиться с подписчиками кинохроникой из 60-х, которая многим должна показаться интересной. Желаем приятного путешествия во времени!

Так, в документальном мини-фильме под названием "Киевский этюд" показана жизнь рядовых киевлян в 1966-м году. На кадрах можно рассмотреть Красный корпус Киевского национального университета имени Шевченко, столичные парки и скверы, Крещатик и еще много знакомых каждому киевлянину мест.

Также в фильме показан Софийский собор, который был построен в первой половине XI века в центре Киева. Согласно научным исследованиям, основан он был ещё Владимиром Великим, а завершил строительство его сын Ярослав.

В 1934 году стал музеем — Софийским заповедником. Ныне является сердцевиной Национального заповедника "София Киевская", одного из крупнейших музейных центров Украины, который включает также Золотые ворота ХІ века, Кирилловскую церковь ХІІ века и Андреевскую церковь XVIII века в Киеве.

В кадр оператора попало одно из самых известных сооружений в Киеве — Дом с химерами на улице Банковой. Архитектор – Владислав Городецкий, который построил его в 1901-1903 годах как доходный дом с жильем для своей семьи.

В фильме также можно увидеть легендарный киевский ресторан "Метро". Заведение могло одновременно вместить 1,5 посетителей и славилось своей фирменной котлетой с одноименным названием.

В ресторане было 13 залов и просторная летняя терраса на верхнем этаже. Именно отсюда открывался шикарный вид на Киев и в теплое время года здесь было очень сложно найти свободный столик.

Кроме этого в уникальной кинохронике вы сможете увидеть много интересных локаций Киева 1966-х годов. Желаем приятного путешествия во времени!

Сценарий – Л.Волынского. Режиссер-оператор – Э.Тимлин. Композитор – В.Губа. Редактор – А. Крахмальный. Звукооператор – Г.Чупаков.

Украинская студия хроникально- документальных фильмов.

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника на которой можно увидеть, как проходило строительство самого известного туристического объекта в Киеве и самого высокого в Украине монумента "Родина-мать".

Высота скульптуры от пьедестала до кончика меча составляет 62 метра (с постаментом — 102 метра). В одной руке статуя держит 16-метровый меч, а в другой — огромный щит. Он имеет 13 метров в высоту и 8 метров в ширину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как как выглядело культовое киевское заведение "Закарпатська троянда". Это был необычный винный магазин с интересной изюминкой — в подвале продавались вина из бочек и дегустация проводилась прямо на месте.