От торгового пути до современного проспекта: как выглядела старейшая улица Львова (фото)
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Старые фотографии этой улицы позволяют почувствовать ее дух
Старые фотографии открывают окно в прошлое, показывают, как менялись города, улицы и здания. Они хранят воспоминания о живших здесь людях и о событиях, сформировавших современное лицо города. Просмотр старых снимков помогает лучше понять, как развивалась городская инфраструктура, какие здания сохранились по сей день, а какие остались только на пожелтевших фотографиях. Это возможность почувствовать связь с историей и увидеть, как тесно переплетается прошлое с современностью.
Раньше мы вспоминали, как строилась и как выглядела в разные годы своего существования площадь Свободы в Харькове. Теперь "Телеграф" предлагает отправиться на запад и прогуляться по старейшей улице Львова.
Улица Богдана Хмельницкого – старейшая во Львове, ее история начинается вместе с основанием города. Тогда она была частью Волынского пути, соединявшего Киевскую Русь с Центральной и Западной Европой. После присоединения Галиции к Австрийской монархии в конце XVIII века улицу назвали Жовковской, поскольку она вела в город Жовква. В 1936 году она была переименована в честь гетмана Станислава Жолкевского, а современное название улица получила в 1944 году.
Жовковская улица всегда являлась центром ремесленничества и промышленности. Еще во времена князя Даниила Галицкого здесь жили армянские ремесленники, а позже — еврейские общины, которые стали важной частью городской жизни до Второй мировой войны.
Сегодня улица Богдана Хмельницкого сохраняет особую атмосферу древнего Львова, хотя и претерпела существенные изменения. Наблюдая за ними, мы можем хорошо представить, как город растет и меняется, однако сохраняет свое культурное достояние.
Ранее "Телеграф" публиковал старые фотографии легендарного днепровского рынка "Озерка".