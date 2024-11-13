От торгового пути до современного проспекта: как выглядела старейшая улица Львова (фото)

Старые фотографии этой улицы позволяют почувствовать ее дух

Старые фотографии открывают окно в прошлое, показывают, как менялись города, улицы и здания. Они хранят воспоминания о живших здесь людях и о событиях, сформировавших современное лицо города. Просмотр старых снимков помогает лучше понять, как развивалась городская инфраструктура, какие здания сохранились по сей день, а какие остались только на пожелтевших фотографиях. Это возможность почувствовать связь с историей и увидеть, как тесно переплетается прошлое с современностью.

Раньше мы вспоминали, как строилась и как выглядела в разные годы своего существования площадь Свободы в Харькове. Теперь "Телеграф" предлагает отправиться на запад и прогуляться по старейшей улице Львова.

Вид на Жовковскую рогатку, 1860-1870 годы. Автор фото: Юзеф Эдер

Улица Богдана Хмельницкого – старейшая во Львове, ее история начинается вместе с основанием города. Тогда она была частью Волынского пути, соединявшего Киевскую Русь с Центральной и Западной Европой. После присоединения Галиции к Австрийской монархии в конце XVIII века улицу назвали Жовковской, поскольку она вела в город Жовква. В 1936 году она была переименована в честь гетмана Станислава Жолкевского, а современное название улица получила в 1944 году.

Монастырь оо. Василиан на ул. Б. Хмельницкого, фото, 1908-1910 годы

Жовковская улица всегда являлась центром ремесленничества и промышленности. Еще во времена князя Даниила Галицкого здесь жили армянские ремесленники, а позже — еврейские общины, которые стали важной частью городской жизни до Второй мировой войны.

Вид на Жовковскую дорогу от фабрики Бачевских, 1905 г.

Начало улицы Хмельницкого, 1915 г.

Сегодня улица Богдана Хмельницкого сохраняет особую атмосферу древнего Львова, хотя и претерпела существенные изменения. Наблюдая за ними, мы можем хорошо представить, как город растет и меняется, однако сохраняет свое культурное достояние.

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