Від торгового шляху до сучасного проспекту: який вигляд мала найстаріша вулиця Львова (фото)
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Старі світлини цієї вулиці дозволяють відчути її дух
Старі фотографії відкривають вікно в минуле, показують, як змінювалися міста, їхні вулиці та будівлі. Вони зберігають спогади про людей, які тут жили, і про події, які сформували сучасне обличчя міста. Перегляд старих знімків допомагає краще зрозуміти, як розвивалася міська інфраструктура, які будівлі збереглися донині, а які – залишилися лише на пожовтілих фотографіях. Це нагода відчути зв'язок з історією і побачити, як тісно переплітається минуле з сучасністю.
Раніше ми згадували, як будувалась і який вигляд мала у різні роки свого існування площа Свободи в Харкові. Тепер "Телеграф" пропонує відправитись на захід і прогулятись найстарішою вулицею Львова.
Вулиця Богдана Хмельницького — найстаріша у Львові, її історія розпочинається разом із заснуванням міста. Тоді вона була частиною Волинського шляху, що сполучав Київську Русь із Центральною та Західною Європою. Після приєднання Галичини до Австрійської монархії в кінці XVIII століття вулицю назвали Жовківською, оскільки вона вела до міста Жовква. У 1936 році її перейменували на честь гетьмана Станіслава Жолкевського, а сучасну назву вулиця отримала в 1944 році.
Жовківська вулиця завжди була центром ремісництва та промисловості. Ще за часів князя Данила Галицького тут мешкали вірменські ремісники, а пізніше — єврейські громади, які стали важливою частиною міського життя аж до Другої світової війни.
Сьогодні вулиця Богдана Хмельницького зберігає особливу атмосферу давнього Львова, хоч і зазнала суттєвих змін. Спостерігаючи за ними, ми можемо добре уявити, як місто зростає і міняється, проте зберігає своє культурне надбання.
Раніше "Телеграф" публікував старі світлини легендарного дніпровського ринку "Озерка".