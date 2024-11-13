Від торгового шляху до сучасного проспекту: який вигляд мала найстаріша вулиця Львова (фото)

Старі світлини цієї вулиці дозволяють відчути її дух

Старі фотографії відкривають вікно в минуле, показують, як змінювалися міста, їхні вулиці та будівлі. Вони зберігають спогади про людей, які тут жили, і про події, які сформували сучасне обличчя міста. Перегляд старих знімків допомагає краще зрозуміти, як розвивалася міська інфраструктура, які будівлі збереглися донині, а які – залишилися лише на пожовтілих фотографіях. Це нагода відчути зв'язок з історією і побачити, як тісно переплітається минуле з сучасністю.

Раніше ми згадували, як будувалась і який вигляд мала у різні роки свого існування площа Свободи в Харкові. Тепер "Телеграф" пропонує відправитись на захід і прогулятись найстарішою вулицею Львова.

Вид на Жовківську рогатку, 1860-1870 роки. Автор фото: Юзеф Едер

Вулиця Богдана Хмельницького — найстаріша у Львові, її історія розпочинається разом із заснуванням міста. Тоді вона була частиною Волинського шляху, що сполучав Київську Русь із Центральною та Західною Європою. Після приєднання Галичини до Австрійської монархії в кінці XVIII століття вулицю назвали Жовківською, оскільки вона вела до міста Жовква. У 1936 році її перейменували на честь гетьмана Станіслава Жолкевського, а сучасну назву вулиця отримала в 1944 році.

Монастир оо. Василіян на вул. Б. Хмельницького, фото, 1908-1910 роки

Жовківська вулиця завжди була центром ремісництва та промисловості. Ще за часів князя Данила Галицького тут мешкали вірменські ремісники, а пізніше — єврейські громади, які стали важливою частиною міського життя аж до Другої світової війни.

Вид на Жовківську дорогу від фабрики Бачевських, 1905 р.

Початок вулиці Хмельницького, 1915 р.

Сьогодні вулиця Богдана Хмельницького зберігає особливу атмосферу давнього Львова, хоч і зазнала суттєвих змін. Спостерігаючи за ними, ми можемо добре уявити, як місто зростає і міняється, проте зберігає своє культурне надбання.

Раніше "Телеграф" публікував старі світлини легендарного дніпровського ринку "Озерка".