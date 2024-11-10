Некоторые жители СССР жили в бочках: почему и как это было

Эти дома создавались для жилья в экстремальных условиях

В 1970-х годах в Советском Союзе появились новые модели временного жилья для экстремальных условий. Эти дома в виде бочек от перевозки топлива стали появляться в районах Крайнего Севера, где температура воздуха опускалась до минимума.

О том, как жили люди в этих домах, сообщает techinsider. Эти дома должны были выдерживать температуру до -65 градусов, а также скорость ветра до 60 метров в секунду.

В регионах Крайнего Севера было невозможно и нецелесообразно строить основательные дома. Люди там оказались в суровых условиях: сильные снежные заносы и порывы ветра, низкие температуры воздуха и отсутствие нормального жилья. Деревянные дома не могли обеспечить надлежащий уровень комфорта.

Тогда же возникла необходимость в установке новых моделей временного жилья в широтах Крайнего Севера. Они должны были выдерживать непростые природные условия.

Также в 1970-х годах в СССР началось строительство Байкало-Амурской магистрали. Она проходит в 610—770 км к северу от Транссибирской магистрали и параллельна ей: большая часть данной железной дороги проходит в зоне вечной мерзлоты. В связи со строительством понадобилась установка новых временных жилых домов — "Цельнометаллических унифицированных блоков" или "ЦУБиков".

Эти дома были теплыми и легкими, при этом крепкими и обтекаемыми. Благодаря своей цилиндрической форме дома больше не утопали в снегу.

Внутри эти дома обшивались фанерой и утеплителями, снизу обустраивали отопительную систему. Метраж домов — 24 квадратных метра. Там были места для отдыха с кроватями, кухни, прихожая, санузлы, котельные. Входная зона отделяла жилую зону от входа, чтобы мороз не попадал в спальное помещение.

В таких домах на Крайнем Севере жили альпинисты, группы ученых-исследователей, военные. Строительство "ЦУБиков" продолжалось до начала 1990-х годов, а после распада Советского Союза в таких домах до сих пор продолжают жить люди.

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