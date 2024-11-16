Церковный праздник 16 ноября: что нельзя делать сегодня, чтобы не потерять достаток
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Сегодня верующие чтят память апостола Матфея
В этот день 16 ноября, православные и греко-католики отмечают большой религиозный праздник — День памяти святого апостола Матфея. В этот день верующие ходят в храмы, молятся и придерживаются некоторых запретов.
Церковный праздник 16 ноября
В этот день, 16 ноября, отмечается День памяти святого апостола и евангелиста Матфея. Он был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Известно, что он родился в Галилее и перед тем, как стать учеником Иисуса он работал мытарем.
Матфей является автором одного из четырех канонических Евангелий – Евангелия от Матфея. Это Евангелие содержит подробное описание жизни, учения, смерти и воскресения Иисуса Христа.
После Вознесения Христа Матей проповедовал Евангелие во многих странах, включая Парфию, Мидию, Иран и Эфиопию. Его деятельность была направлена на обращение людей в христианство и укрепление веры среди верующих.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя свистеть в доме, чтобы не потерять достаток.
- Запрещено садиться на стол.
- Не стоит разговаривать с человеком через порог.
Погодные приметы на 16 ноября
- Если снежит — скоро начнутся настоящие метели.
- Если погода теплая — значит зима будет холодной.
- Если уже выпал снег – будет лежать до весны.
- Если морозно – погода зимой будет суровой.
Именины 16 ноября
В этот день свои именины отмечают: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор.
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