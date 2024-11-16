Церковне свято 16 листопада: що не можна робити сьогодні, щоб не втратити достатку

Сьогодні віруючі вшановують пам’ять святого апостола Матвія

Цього дня, 16 листопада, православні та греко-католики відзначають велике релігійне свято — День пам’яті святого апостола Матвія. Цього дня віруючі ходять до храмів, моляться та дотримуються деяких заборон.

Церковне свято 16 листопада

Цього дня, 16 листопада, відзначається День пам’яті святого апостола та євангеліста Матвія. Він був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Відомо, що він народився в Галілеї і перед тим, як стати учнем Ісуса, він працював митарем. Матвій є автором одного з чотирьох канонічних Євангелій – Євангелія від Матвія. Це Євангеліє містить докладний опис життя, вчення, смерті та воскресіння Ісуса Христа.

Після Вознесіння Христа Матей проповідував Євангеліє у багатьох країнах, включаючи Парфію, Мідію, Іран та Ефіопію. Його діяльність була спрямована на звернення людей у християнство та зміцнення віри серед віруючих.

Що не можна робити сьогодні

Не можна свистіти в будинку, щоб не втратити достатку.

Заборонено сідати на стіл.

Не варто розмовляти з людиною через поріг.

Погодні прикмети на 16 листопада

Якщо сніжить — незабаром розпочнуться справжні хуртовини.

Якщо погода тепла — то зима буде холодною.

Якщо вже випав сніг — лежатиме до весни.

Якщо морозно — погода взимку буде суворою.

Іменини 16 листопада

У цей день свої іменини відзначають: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір.

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