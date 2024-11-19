В КАИ назначили первого проректора: что о нем известно

Волонтер, предприниматель и основатель инвестиционной компании Игорь Кравчишин работал над реформой высшего образования как член Наблюдательного совета НАУ

7 ноября завершена реорганизация Национального авиационного университета (НАУ) в Киевский авиационный институт (КАИ), сообщил член наблюдательного совета НАУ, член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук. По его словам, КАИ является первым в Украине высшим учебным заведением, которое зарегистрировано в организационно-правовой форме как государственное некоммерческое предприятие (ГНП) вместо бюджетного учреждения, что даст больше финансовой автономии и возложит больше ответственности на руководство университета.

И. о. ректора вуза Ксения Семенова объявила об изменениях в управленческой команде. В Киевском авиационном институте был назначен первый проректор — Игорь Кравчишин — волонтер, предприниматель и основатель инвестиционной компании.

Мы собрали основные данные, которые о нем известны.

Игорь Кравчишин окончил Национальный авиационный университет по специальности "Аэрокосмические системы управления и автоматики", позже завершил обучение в аспирантуре и Институте новейших технологий (НАУ) по теме управления беспилотными летательными аппаратами.

В 2022 году получил бизнес-образование по программе Executive MBA в Academy DTEK.

С 2014-го по 2021 год работал на руководящих должностях в компаниях ООО "Оператор ГТС Украины", АО "Укртрансгаз" (Группа "Нафтогаз").

Также он является основателем инвестиционной компании, помогающей прогрессивным украинским брендам в сферах Retail и HoReCa развивать свои сети магазинов, в частности — компании "Rozetka".

Последний год Кравчишин работал над реформой высшего образования как член Наблюдательного совета НАУ.