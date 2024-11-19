У КАІ призначили першого проректора: що про нього відомо

Волонтер, підприємець та засновник інвестиційної компанії Ігор Кравчишин працював над реформою вищої освіти як член Наглядової ради НАУ

7 листопада завершено реорганізацію Національного авіаційного університету (НАУ) в Київський авіаційний інститут (КАІ), повідомив член наглядової ради НАУ, член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук. За його словами, КАІ є першим в Україні закладом вищої освіти, який зареєстровано в організаційно-правовій формі як державне некомерційне підприємство (ДНП) замість бюджетної установи, що дасть більше фінансової автономії та покладе більше відповідальності на керівництво університету.

В. о. ректора вишу Ксенія Семенова оголосила про зміни в управлінській команді. У Київському авіаційному інституті було призначено першого проректора — Ігоря Кравчишина — волонтера, підприємця та засновника інвестиційної компанії.

Ми зібрали основні дані, які про нього відомо.

Ігор Кравчишин закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю "Аерокосмічні системи управління та автоматики", пізніше завершив навчання в аспірантурі та Інституті новітніх технологій (НАУ) на тему управління безпілотними літальними апаратами.

У 2022 році отримав бізнес-освіту по програмі Executive MBA в Academy DTEK.

З 2014-го по 2021 рік працював на керівних посадах в компаніях ТОВ "Оператор ГТС України", АТ "Укртрансгаз" (Група "Нафтогаз").

Також він є засновником інвестиційної компанії, що допомагає прогресивним українським брендам у сферах Retail і HoReCa розвивати свої мережі магазинів, зокрема — компанії "Rozetka".

Останній рік Кравчишин працював над реформою вищої освіти як член Наглядової ради НАУ.