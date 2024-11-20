Украина могла ударить Storm Shadow по России: СМИ выяснили, что стало целью (фото)

Ранее Storm Shadow поразили резервный командный пункт Черноморского флота РФ

Украина впервые применила британские крылатые ракеты Storm Shadow для удара по территории РФ. Целью стал объект вблизи поселка Марьино Курской области, где было зафиксировано около 15 взрывов.

По предварительным данным, там мог размещаться подземный командный пункт российской группировки войск вместе с северокорейскими генералами. Об этом сообщает Defense Express.

Как сообщается, обломки ракет обнаружили в Курской области РФ, еще две ракеты перехватили над Ейском в Краснодарском крае.

Пораженный возле Марьиного объект находится в восточной части санатория Управделами президента РФ, где расположен "узел связи". На видео с места происшествия зафиксировано около 15 взрывов.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

По данным издания, целью мог быть подземный командный пункт, которым пользовалось командование российской группировки в Курской области вместе с северокорейскими генералами. Однако пока эта информация не подтверждена, отмечает издание.

В то же время Bloomberg пишет, что Великобритания согласовала использование ракет Storm Shadow в ответ на привлечение Россией северокорейских войск. Решение было принято после консультаций на самом высоком уровне. По данным западного чиновника, пожелавшего остаться анонимным, это открывает новый этап в противостоянии.

Применение британских ракет совпало с первым ударом американских ATACMS по РФ. Президент Владимир Зеленский ранее не раз просил западных партнеров предоставить дальнобойное оружие для поражения российских военных объектов.

Разрешение на использование Storm Shadow стало одним из главных вопросов саммита G20 в Бразилии. Решение было принято после того, как США разрешили Украине применять ATACMS.

Ранее Storm Shadow успешно поражали защищенные объекты, в том числе резервный командный пункт Черноморского флота РФ в Верхнесадовом в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что известно о ракете РС-26 "Рубеж", по которой Россия может ударить по Украине. Первый пуск этой ракеты был произведен 27 сентября 2011 года.