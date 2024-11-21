"Он будет прятаться": у Зеленского спрогнозировали реакцию Путина на удары западными ракетами по России

Путин все время убегает от каких-либо угроз, он очень боится

Так называемый "президент" России Владимир Путин, скорее всего, временно "заляжет на дно" после первых ударов по России западными ракетами. Он слишком труслив, чтобы встречать все угрозы и не убегать от них.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина". Он напомнил, что Путин часто исчезает в кризисные для России моменты, такое уже не раз бывало.

"За несколько дней мы будем снова видеть, что человек не выходит на связь. Он же всегда, когда возникает кризисная ситуация, куда-то исчезает. Я думаю, что он будет прятаться и будет, как всегда, стараться не отвечать на существующие вызовы", – предположил он.

Как сообщалось ранее, украинцы нанесли удар по складу боеприпасов в Брянской области, а в СМИ появились сообщения о том, что в его уничтожении приняли участие ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский при этом намекнул, что у Украины есть не только американские ракеты для ударов по России, но и отечественные "Нептуны".

17 ноября президент США Джозеф Байден разрешил использование тактических баллистических ракет ATACMS по российской территории. Сразу после этого появилась информация о том, что аналогичное разрешение Украина получила и от Франции и Великобритании относительно крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.

20 ноября Украина впервые применила британские крылатые ракеты Storm Shadow для удара по территории РФ. Целью стал объект вблизи поселка Марьино Курской области, где было зафиксировано около 15 взрывов.