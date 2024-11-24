Не только из-за преступников. Почему в СССР не строили балконы на первых этажах

Причин было несколько

Советские дома, а особенно так называемые хрущевки, имели несколько уникальных элементов, некоторые из них сохранились до сих пор. На первых этажах этих домов в основном не было балконов.

В то время, когда строили хрущевки, главным считалась безопасность, а отсутствие балкона на 1 этаже было своеобразной мерой защиты от злоумышленников. Считалось, что это усложнит доступ преступников к квартирам на первом этаже.

К тому же, тогда балконы строились часто для того, чтобы жители могли наслаждаться свежим воздухом. На первом этаже выход на улицу был самым близким, поэтому такая потребность отпадала.

К тому же выход из квартиры на первом этаже через окно считался быстрым и эффективным. Балкон в этом случае мог стать дополнительным препятствием для быстрого эвакуационного выхода. А вот с высоких этажей балконы оставались удобным средством для эвакуации.

Отсутствие балконов на первых этажах значительно экономило ресурсы и сокращало затраты на строительство. Так что их перестали строить.

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