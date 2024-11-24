Лыжная мазь, гудрон, фруктовая смола и не только: что заменяло детям в СССР жвачку

Трудно вообразить, какими были на вкус этим заменители жвачек

В наше время жвачка — обычная сладость, которая у многих всегда лежит в сумке и купить ее можно в любом ларьке или магазине. А в СССР это было для многих желанное и такое недоступное лакомство. Тогда жвачки начали придумывать альтернативу.

Во времена Советского Союза жевательная резинка была в пластинках и кубиках. Стоила она 12-15 копеек. При этом, сладость часто исчезала из продажи, да и деньги на ее покупку были не у многих.

Замену жвачке нашли быстро и даже не одну. Однако важно учесть, что альтернативой стали совершенно несъедобные вещи.

Так, например, одной из версий жевательной резинки стала оконная замазка. Дети выковыривали из щелей оконных рам серовато-белую массу, которая по консистенции отдаленно напоминала жевательную резинку. Однако подходила в качестве жвачки только свежая замазка, которая еще не успела затвердеть.

Лыжная мазь также использовалась как замена. Ее продавали целыми наборами для разных температур. Она была разноцветной, мягкой и упругой. Вкус мази, естественно, был не очень приятным.

Битумная смола, которую все называли гудроном, жевали практически все советские дети. Это черная и липкая масса с характерным запахом и вкусом была "популярна" во всех регионах Союза. Сначала кусок смолы был жестким, но от тепла во рту размягчался.

Самым простым из этого списка покажутся наросты сломы от фруктовых деревьев, которые дети срывали и ели, как жвачку. Их называли "клей". Смола, которая выступала на деревьях, имела фруктовый вкус и вязкость, напоминавшую жевательную резинку. Важно было найти свежий "клей", который еще не успел затвердеть.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем в СССР выбивали цену прямо на товарах.