Легендарное пиво времен СССР: 7 марок "пенного", которые знали все

Пиво продавали в барах, киосках, автоматах и бочках.

За 70 лет существования СССР было выпущено около 350 сортов пива. В каждом регионе и союзной республике местные пивзаводы варили собственные сорта, получившие популярность по всей стране. Потребление пенного напитка в 1970-80-е годы достигало 17 литров на одного жителя СССР ежегодно. Во время горбачевской антиалкогольной кампании возле немногочисленных пивных киосков, работавших только с 14:00 до 19:00, собирались огромные очереди.

Пиво преимущественно продавали на разлив в палатках или из бочек. Покупатели обычно набирали напиток в бидоны. В городах также работали многочисленные пивбары и автоматы по продаже пива. С 1960-х годов бутылочное пиво постепенно начало вытеснять разливное, хотя срок его хранения не превышал 7-10 дней.

Топ-7 самых популярных видов пива

"Московское" появилось в 1935 году. Светлое пиво плотностью 13% и крепостью 3,5% имело ярко выраженный вкус хмеля. Для изготовления использовали смесь солода и рисовой муки. Бутылка 0,5 литра стоила 41 копейку без тары.

"Рижское" выпустили в 1944 году после присоединения Латвии к СССР. Светлое чистосолодовое пиво крепостью 3,4% и плотностью 12% отличалось насыщенным ароматом и золотистым цветом. Цена составила 34 копейки за бутылку без стоимости тары.

"Мартовское" – темное пиво плотностью 14,5% и крепостью 3,8% – готовили из светлого, темного и карамельного солода. Напиток имел солодовый аромат со сладковатым послевкусием. Бутылка стоила 32-37 копеек.

"Жигулевское" стало настоящим народным брендом. Эту марку светлого 11-процентного пива выпускали с 1935 года на более чем 705 заводах. Напиток обладал мягким хмелевым вкусом. Прочность составила 2,8%. Бутылка стоила 25 копеек, кружка разливного – 22 копейки.

"Ленинградское" выпускали с 1936 года. Светлое пиво крепостью 6% и плотностью 20% стало самым крепким сортом в СССР с середины 60-х годов. Напиток отличался сильным хмелевым вкусом с винным оттенком. Бутылка 0,5 литра стоила 51-56 копеек.

"Ячменный колос" появился в 1979 году. Легкий сорт плотностью 11% и крепостью 3,2% стал одним из самых популярных в позднем СССР. Пиво имело мягкий вкус с послевкусием солода. Государственная цена составляла 25-34 копейки.

"Бархатное" выпускали с 1937 года под названием "Карамельное". В 1953 году бренд был переименован. Темное пиво плотностью 12% и крепостью 2,5% имело винный запах и сладкий вкус. Бутылка стоила 27-32 копейки. После распада СССР этот сорт исчез из продажи.

Пустые бутылки принимали сначала по 12 копеек, потом – по 20. Перед Олимпиадой-80 в больших городах на короткое время появилось баночное пиво "Золотое кольцо".

Ранее "Телеграф" также писал, откуда в СССР взялись дубленки с "холерой" и джинсы с "сифилисом". Также существовала версия о том, что в них зашита микроигла со смертельным ядом.