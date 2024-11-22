Странные прически из СССР, на которые сегодня страшно смотреть
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Без смеха не взглянешь
Во времена СССР у людей было достаточно специфическое представление о том, что такое мода и стиль. Чего только стоят советские прически, которые раньше носили последние модницы и ради них даже стояли в очередях к парикмахерам.
Сегодня же подобные эксперименты с волосами стали символом безвкусицы и отголоском старомодности. Прически в СССР, к сожалению, не украшали внешность человека, а наоборот подчеркивали все недостатки.
"Телеграф" собрал самые странные прически, которые были модными в советские времена, но сейчас выглядят нелепо и даже пугающе.
Объемное каре
Именно объемное каре было одной из самых модных и популярных причесок в СССР. Модницы стремились сделать волосы как можно объёмнее, что превращало их головы в подобие гриба и делало их непропорционально большими.
Сегодня такое "чудо" напоминает клоунский парик и вызывает исключительно удивление.
"Аврора"
В конце 70-х и начале 80-х советские девушки начали активно подражать стилю американских актрис. Тогда же и возникла в Советском Союзе прическа под названием "Аврора".
Данная укладка отличалась сверхобъемом и совмещала стрижку с химической завивкой и начесом. В жизни такой "шедевр" на голове выглядел несуразно.
"Гаврош"
Эта прическа также была популярна в Союзе. Ее основная идея — это творческий беспорядок на голове, который не требовал укладки. В реальной же жизни такая стрижка смотрелась достаточно "своеобразно".
Для создания максимального эффекта модники делали суперначес на макушке, которая стриглась короче, а остальные волосы просто торчали в разные стороны. Выглядело это как банальный беспорядок на голове и неухоженность.
"Паж"
Эта укладка стала популярна в 70-е года и носили ее как мужчины, так и девушки. Особенностью стрижки была плотная и густая челка, которая хорошо обрамляла лицо и в итоге волосы выглядели как "шапочка".
Однако подходила такая прическа только тем счастливчикам, которые обладали густыми, "послушными" волосами. В остальных же случаях "Паж" смотрелся нелепо и подчеркивал все изъяны своего владельца.
Завивка и "одуванчик" на голове
Советские модницы обожали завивку и мода на нее не угасала вплоть до середины 90-х. Из-за использования агрессивных компонентов волосы после химзавивки становились очень сухими и ломкими. При этом локоны торчали в разные стороны и с ними было сложно совладать.
На коротких же волосах завивка и вовсе смотрелась странно, а голова превращалась в "одуванчик". И далеко не все попытки сделать красивые и упругие искусственные локоны были удачными.
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