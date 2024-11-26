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VODA UA запустила новую коллекцию питьевой воды во вселенной "Мавки"

Автор
Дмитрий Романов
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VODA UA запустила новую коллекцию питьевой воды во вселенной "Мавки" Новость обновлена 26 ноября 2024, 16:11

Украинский бренд VODA UA презентовал новую линейку питьевой воды в бутылках с изображениями героев анимационного хита "Мавка. Лісова пісня" – самого успешного анимационного фильма во времена независимой Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение бренда.

"Мавка символизирует заботу о природе, и это идеально созвучно с нашими ценностями. VODA UA стремится сохранять чистоту природы и дарить гармонию. Нам было важно объединить два сильных украинских бренда, и это действительно идеальный "метч", – отметила CEO VODA UA Екатерина Садовая.

Новая коллекция toy-bottle предлагает бутылки с любимыми персонажами: Мавкой, жабокотом Квусем и Рисенятком. В дальнейшем серия будет пополняться новыми дизайнами и вариантами объемов.

Вода уже доступна в сети магазинов "Сільпо" по всей стране. Проект реализован в сотрудничестве с лицензионным агентством Nerd (FILM.UA Group). VODA UA – инновационная украинская компания, предлагающая высококачественную питьевую воду. Воду добывают из природных источников и очищают с помощью керамических фильтров, сохраняя ее натуральный состав.