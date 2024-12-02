"Колбасы нет!": почему советские продавщицы всегда были злы

Место за прилавком считалось "хлебным" – туда часто устраивали "своих людей"

Советские магазины были особым местом, где покупатели ежедневно сталкивались с недоброжелательными продавцами. Грубость за прилавком стала настолько привычной, что о ней снимали фильмы и писали фельетоны.

Многие из старшего поколения до сих пор помнят кислые лица и неприятные реплики работниц торговли. А причины такого поведения скрывались в самой системе советской торговли.

Почему не нужно было улыбаться

В СССР продавщицам не было нужды улыбаться покупателям. Их зарплата не зависела от количества проданного товара. Даже жалобы в книге отзывов не могли повредить – уволить продавщицу было сложно, а если и увольняли, она легко устраивалась в другой магазин.

Из-за постоянного дефицита товаров покупатели не имели выбора. Если в районе был всего один магазин с нужным товаром, люди шли именно туда, несмотря на качество обслуживания.

"Хлебное место" и его особенности

Место за прилавком считалось "хлебным" – туда часто устраивали "своих людей", которые чувствовали себя полноправными хозяевами магазина. Продавцы имели доступ к дефицитным товарам, которые часто прятали под прилавок. Поэтому они смотрели на покупателей свысока, считая их "жертвами", которых можно обвесить или обсчитать. Проверки ОБХСС наводили страх, но редко приводили к серьезным последствиям.

Ежедневная борьба с очередями

Ежедневно продавщице должны были отбиваться от толпы недовольных покупателей. "Колбасы больше нет и не будет" — эту фразу они повторяли десятки раз в день. Длинные очереди, постоянные споры из-за дефицитного товара, претензии к качеству продукции истощали морально. Советская торговая система с отдельными кассами для каждого отдела создавала дополнительные сложности как для покупателей, так и для продавцов.

К тому же многие продавщицы послевоенного поколения пережили тяжелое детство без родителей. Психологические травмы военных лет, постоянный стресс на работе и общая атмосфера дефицита создавали замкнутый круг недоброжелательности, ставший визитной карточкой советской торговли.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какими были зарплаты в СССР и что можно было на них купить. Государство жестко ограничивало возможности любого дополнительного заработка.