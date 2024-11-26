Эти вещи из СССР служат хозяйкам до сих пор: поищите их у себя

Вы будете удивлены

Люди, застали времена СССР, жалуются, что современная техника выходит из строя гораздо чаще, чем то, что производили в Советском Союзе. Причин тому может быть немало – советские люди из-за дефицита использовали вещи очень осторожно, большинство техники было чисто механическим, что увеличивало ее долговечность.

Что интересно, во многих квартирах до сих пор можно найти немало предметов советского производства, а некоторые даже используют в хозяйстве "Телеграф" рассказывает об этом подробнее.

Пресс для чеснока

С помощью этого механического устройства можно измельчать чеснок, колоть орехи, удалять косточки с вишен. Конечно, и сейчас в любом крупном супермаркете можно купить новенький пресс для чеснока. Однако не у всех есть такая потребность, ведь производимый еще в СССР кухонный гаджет до сих пор вполне успешно справляется со своими задачами.

Механическая мясорубка

Советские мясорубки были лишены всего того, что есть в современных мясорубках. Они представляли собой металлическую трубку, вращающийся механизм с ручкой, лезвия и несколько насадок. Производились эти мясорубки из чугуна и стали и работали на ручной тяге. Мощность работы зависела исключительно от физической силы человека, пользовавшегося устройством.

Пельменница

Сейчас, чтобы прибавить пельменям стоимости, на пачке пишут, что это ручная лепка. Во времена СССР купить пачку хороших полуфабрикатов было практически нереально. Поэтому пельмени лепили дома самостоятельно. И чтобы не тратить на это кучу времени, использовали специальный трафарет, позволявший одним нажатием приготовить 37 штук.

Настольная лампа

Во времена, когда любая бумажная работа делалась собственно на бумаге, а люди писали исключительно вручную, настольные лампы были обязательным предметом в каждом доме. Чтобы устройство прослужило дольше, его корпус изготовляли из металла или выносливого карболита. Многие такие лампы служат своим хозяевам до сих пор.

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