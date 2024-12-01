Откажитесь от этих привычек: как научиться экономить

Избавьтесь от этих негативных финансовых привычек

Из-за сложной экономической ситуации в стране растут цены на все: коммунальные услуги, продукты, горючее. Соответственно, расходы становятся все больше. Впрочем, бедность – это не приговор, и из затруднительного материального положения вполне реально выбраться.

"Телеграф" подготовил несколько привычек, которые помогут сэкономить средства.

Скидки – это то, на что вам нужно прежде всего обращать внимание при покупке любых товаров. Для некоторых людей искать что-то за меньшую стоимость является унизительным процессом, однако это возможность сохранить часть средств. Негативная привычка, которая оставляет вас с пустым кошельком – тратить все доходы. Не нужно обновлять гардероб каждый сезон и ходить в кино, если это бьет по вашему карману. Ведите список издержек и старайтесь не совершать эмоциональных покупок. Готовьте дома, чтобы не тратить средства на общепит. Это будет значительно дешевле и полезнее, ведь вы можете выбрать продукты самостоятельно и приготовить их так, как нравится.

Ранее "Телеграф" рассказывал о секретах, которые помогут контролировать финансы. Узнав их, вы сможете избегать долгов и чувствовать себя комфортно в вопросе денег.