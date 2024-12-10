Фармкомпания "Здоровье" и художественный хаб Zelo заботятся о ментальном здоровье детей Харькова

Забота о детях – это вклад в будущее всей страны. Руководствуясь таким принципом, фармкомпания "Здоровье" третий год финансирует занятия по художественной терапии в Харькове. Чтобы все желающие и нуждающиеся имели доступ к квалифицированной помощи и новым знаниям.

Более 1000 дней все мы живем в огромном психологическом напряжении. Незаметно для глаза оно истощает и причиняет вред физическому и ментальному здоровью. Если вовремя не реагировать на это, не получать помощь, не разгружать психику, то последствия будут неутешительными.

Тяжелым испытанием полномасштабная война стала для детей Харькова. Многие семьи живут в вынужденной разлуке, ежедневно звучат тревоги, город испытывает тяжелые обстрелы.

Чтобы помочь им отойти от негативных мыслей и высвободить свои эмоции, художники арт-центра Zelo при поддержке меценатов проводят бесплатные занятия по разным направлениям. Фармкомпания "Здоровье" с самого начала присоединилась к этому проекту и стала спонсором занятий лепки из глины.

Опытные фасилитаторы арт-центра Zelo находят индивидуальный подход ко всем посетителям. В канун новогодних и рождественских праздников для детей создают особую атмосферу зимней сказки. Кроме тематических занятий, планируются праздничные открытые занятия и концерты с участием преподавателей и воспитанников.

Инициатором сотрудничества с художественным хабом стал Александр Доровской, учредитель ООО "Корпорация "Здоровье". В довоенные годы компания всегда заботилась о многодетных семьях и незащищенных слоях населения Харьковщины, с большой заботой относилась к своим ветеранам труда. Война сместила фокус внимания на помощь ВСУ и проблемы ментального здоровья и реабилитации детей.

— Детство нельзя вернуть, поэтому мы должны сделать все, чтобы поддержать малышей и подарить им праздничное настроение. Весь наш ежедневный труд направлен на поддержку города и его жителей. Верим, что вместе сможем выстоять и вернуть мир в Харьков. В канун праздников желаю каждому сил, уверенности и веры в защитников. Мы обязательно построим лучшее будущее для следующих поколений украинцев, — отметил Александр Доровской, основатель ООО "Корпорация "Здоровье".