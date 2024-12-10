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Фармкомпанія "Здоров’я" та мистецький хаб Zelo піклуються про ментальне здоров’я дітей Харкова

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Фармкомпанія "Здоров’я" та мистецький хаб Zelo піклуються про ментальне здоров’я дітей Харкова Новина оновлена 10 грудня 2024, 13:29

Турбота про дітей — це вклад у майбутнє всієї країни. Керуючись таким принципом, фармкомпанія "Здоров’я" вже третій рік фінансує заняття з мистецької терапії у Харкові. Аби усі охочі та ті, хто цього потребує, мали доступ до кваліфікованої допомоги і нових знань.

Понад 1000 днів усі ми живемо у величезній психологічній напрузі. Непомітно для ока вона виснажує і завдає шкоди фізичному і ментальному здоров’ю. Якщо вчасно не реагувати це, не отримувати допомогу, не розвантажувати психіку, то наслідки будуть невтішними.

Важким випробовуванням повномасштабна війна стала для дітей Харкова. Багато родин живуть у вимушеній розлуці, щодня лунають тривоги, місто зазнає важких обстрілів.

Щоб допомогти їм відійти від негативних думок і вивільнити свої емоції, митці артцентру Zelo за підтримки меценатів проводять безплатні заняття за різними напрямами. Фармкомпанія "Здоров’я" з самого початку долучилася до цього проєкту і стала спонсором занять ліплення з глини.

Досвідчені фасилітатори артцентру Zelo знаходять індивідуальний підхід до усіх своїх відвідувачів. Напередодні новорічних і різдвяних свят для дітлахів створюють особливу атмосферу зимової казки. Окрім тематичних занять плануються й святкові відкриті заняття й концерти за участі викладачів і вихованців.

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Ініціатором співпраці з мистецьким хабом став Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я". У довоєнні роки компанія завжди опікувалася багатодітними родинами та незахищеними верствами населення Харківщини, з великою турботою дбала про своїх ветеранів праці. Війна змістила фокус уваги на допомогу ЗСУ та проблеми ментального здоров’я і реабілітації дітей.

— Дитинство не можна повернути, тому ми маємо зробити все, аби підтримати малечу і подарувати їм святковий настрій. Уся наша щоденна праця спрямована на підтримку міста і його мешканців. Віримо, що разом зможемо вистояти та повернути мир у рідний Харків. Напередодні свят бажаю кожному сил, впевненості та віри у захисників. Ми неодмінно побудуємо найкраще майбутнє для наступних поколінь українців, — зазначив Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я".