Вы будете удивлены: зачем хозяйки в СССР замачивали мясо в сладкой воде

Этим способом сейчас никто не пользуется

Раньше многие привычки при СССР были нормой для людей, однако есть те, которые не застали жизнь в Советском Союзе, поэтому удивляются определенным вещам. Сейчас большинство этих лайфхаков ушли в прошлое, ведь появилось много действенных альтернатив.

Так, например, уже немногие припомнят, зачем во время существования Советского союза мясо замачивали в воде перед началом приготовления. "Телеграф" расскажет, зачем это делали.

В те времена на кухнях хозяек практически не было техники, помогавшей в приготовлении пищи. Поэтому для того, чтобы быстро разморозить мясо, хозяйкам приходилось идти на странные манипуляции. Одной из них было замачивание мяса в сахарной воде.

Как это делали

3 столовых ложки сахара разводили в 1,5 литра холодной воды и подогревали раствор. Дальше у него помещали мясо примерно на 10 минут. Обычно этого времени хватало, чтобы мясо разморозилось.

В те времена совершенно никого не волновало, что благодаря таким действиям мясо приобретало сладковатый привкус. Этот продукт и так считался дефицитным, поэтому люди просто радовались, что им представилась возможность его приобрести и отведать.

Иногда вместо сахарного раствора готовился солевой. Но в таком случае существовал риск окончательно испортить кусок мяса чрезмерным количеством соли.

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