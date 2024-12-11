Даже на дерево не похоже. Как в СССР выглядела искусственная новогодняя елка (видео)

Таких уже никто не покупает

В Советском Союзе искусственные елки были редким и малопривлекательным товаром. Изготовленные преимущественно из низкокачественных синтетических материалов — жесткого пластика и металлических прутьев — они выглядели жалко: почти лысые, с торчащими в разные стороны редкими деформированными ветвями, без естественного великолепия и формы.

Одну из таких елок показали блоггеры из Беларуси. Они снимают тематические видео о воспоминаниях "прекрасной" жизни в СССР.

Семейные супруги показали, как украсили свою новогоднюю елку. На опубликованных кадрах заметно, что на ней совсем нет пышности, сама структура елки лысая.

Искусственное дерево состоит из металлических прутьев. На них для цвета и обаяния нацепили золотой дождик.

Высота самой елки в собранном виде составляет – 125 см. А диаметр – 70 см.

На видео также показали, чем ее украсили. Супруги использовали стеклянные разноцветные игрушки. А на верх повесили огоньки в виде цветков.

Вместо дождика использовали нарезанную бумагу. Он был популярен в СССР, но сейчас это никто не использует.

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