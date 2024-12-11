Навіть на дерево не схожа. Як в СРСР виглядала штучна новорічна ялинка (відео)

Таких вже ніхто не купує

У Радянському Союзі штучні ялинки були рідкісним і малопривабливим товаром. Вироблені переважно з низькоякісних синтетичних матеріалів — жорсткого пластику та металевих прутів — вони виглядали жалюгідно: майже лисі, з рідким, деформованим гіллям, що стирчало в різні боки, без природної пишності та форми.

Одну з таких ялинок показали блогери з Білорусі. Вони знімають тематичні відео про спогади "прекрасного" життя в СРСР.

Сімейне подружжя показало, як прикрасили свою новорічну ялинку. На опублікованих кадрах помітно, що на ній зовсім немає пишності, сама структура ялинки лиса.

Штучне дерево складається з металевих прутів. На них для кольору та привабливості начепили золотий дощик.

Висота самої ялинки у зібраному вигляді складає — 125 см. А діаметр — 70 см.

На відео також показали чим її прикрасили. Подружжя використало скляні різнобарвні іграшки. А на верх повісили вогники у вигляді квіток.

Замість дощику використовували нарізаний папір. Він був популярним в СРСР, але зараз це ніхто не використовує.

Раніше "Телеграф" писав, як виглядали новорічні гірлянди в СРСР і скільки вони коштували.