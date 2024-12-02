Чемодан Шольца стал темой для разговоров и взорвался мемами в сети

Германия является одним из ключевых партнеров Украины

В понедельник, 2 декабря, с необъявленным визитом в Киев прибыл Канцлер Германии Олаф Шольц.

Люди успели придумать мемы и смешные шутки на эту тему. "Телеграф" собрал самое интересное.

Комментируя сообщение в соцсетях о том, что это его первый визит с начала полномасштабного вторжения, пользователи пошутили, что Олаф Шольц приехал получать социальную помощь "Зимняя поддержка", которая была инициирована президентом Украины, а в народе известна как "тысяча Зеленского".

Также в сети пошутили над тем, что Канцлер Германии приехал врасплох. Люди подхватили эту шутку и выдумали свою версию.

Также были шутки по поводу того, что Шольц в чемодане привез Украине ядерное оружие.

Помощь Украине от Германии

Германия является одним из ключевых партнеров Украины по оказанию военной, гуманитарной и финансовой помощи во время полномасштабной войны. С начала агрессии РФ Берлин предоставил Украине современные системы вооружения, включая самоходные гаубицы PzH 2000, ПВО IRIS-T, танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и другую технику.

Помимо военной поддержки Германия направляет значительные ресурсы на гуманитарные проекты, восстановление инфраструктуры и поддержку украинских беженцев, выделив миллиарды евро на эти цели.

Чтобы не было в чемодане Шольца, там точно не дальнобойные ракеты Taurus, которых так ждет Киев. Как сообщал Телеграф, на днях канцлер Германии объяснил, почему он против их передачи Украине. Кроме того, он раскритиковал политиков, которые хотели бы это сделать.