Депутат от "Слуги народа" пафосно отказался от инаугурации Трампа: видео-мэм

Реальное окно возможностей для Украины откроется уже где-то в середине февраля, считает депутат

Украинские политики вроде бы начали получать приглашения на инаугурацию Трампа. Украинцы бурно на это отреагировали.

Олег Дунда в эфире День.LIVE отметил, что уже получил такое предложение на январское событие в США, однако не владеет информацией, пригласили ли, в частности, Зеленского.

"О нашем украинском президенте Зеленском не знаю, есть ли приглашение или нет, но я безусловно убежден, что представители украинского политкома будут на инаугурацию. Более того, уже начали поступать эти приглашения. Кажется, два дня назад поступило приглашение ко мне там присутствовать, но я туда не поеду, потому что пока не считаю целесообразным", — говорит он.

По его словам, реальные изменения для Украины можно будет ожидать не раньше середины февраля.

"Нужно понимать одну вещь. Все веруют, что 20 января что-то изменится. Сразу говорю, что ничего не изменится. Будет яркая инаугурация, будет много представителей, мы с вами будем это обсудить еще не раз в эфире, но реальное окно возможностей для Украины откроется уже где-то в середине февраля, когда станет понятно для новой команды, которая возглавляет США, с кем они имеют дело, что с Москвой нет точек соприкосновения. Соответственно, где-то к середине февраля уже украинская делегация, которая там будет присутствовать, будет разговаривать о том, каким образом можно выработать другие пути принуждения Москвы к справедливому миру", — сказал нардеп.

Как на это отреагировали в Украине

Бывший депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук, сбежавший из Украины, прокомментировал новость Дунды. По его словам, народный депутат всегда отличается очень "сильными" высказываниями.

"Зеленский не получил приглашение на инаугурацию Трампа, а вот Дунда получил, но не поедет, не считает нужным", — говорится в сообщении.

Реакция на это сообщение появилась и в телеграм-канале политолога Константина Бондаренко.

"Инаугурация Трампа под большой угрозой! Народный депутат Дунда, присутствие которого на церемонии должно стать центральным событием, отказывается ехать! Так и сказал: мне пришло приглашение, но я не поеду… Это второй удар по Трампу (после покушения на митинге в Батлере). Олег Андреевич, ну уважьте старика, слетайте. Представьте: выходит Трамп, возлагает руку на Конституцию и в гробовой тишине вдруг вопрошает: "А где Дунда? Почему я не вижу Дунду? Вы точно направили ему приглашение?" Представляете, каким будет его отношение к Украине после этого? Надо ехать — даже через не хочу. Считайте это своим гражданским долгом", — пишет политолог.

Украинцы тоже прокомментировали это. Мнения и слова людей были разными.

Ранее Телеграф писал, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на церемонию своей инаугурации.