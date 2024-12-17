Товарищ Сталин, красноармейцы и танки. Какими были первые советские елочные украшения (фото)

Они выглядели совсем не по-детски

В раннем СССР (до середины 1930-х годов) Новый год не считался праздником, а Рождество с елкой было полузапрещено, оно было идеологически чуждым большевикам. Однако в 1935 году тогдашний глава СССР, тиран Иосиф Сталин заявил, что "Жить стало лучше, товарищи".. Жить стало веселее!" и дал старт рождению традиции празднования Нового года, как одного из самых больших праздников в Союзе. Тогда же появились и первые советские елочные украшения, правда, довольно специфические.

Как рассказывает texty.org.ua, ничего веселого в тогдашней жизни в СССР не было, поэтому советские вожди решили подсластить беспросветную жизнь новогодним праздником. Для детей организовали елку, традицию быстро переняли (точнее возродили существовашую на Рождество) простые люди.

Первые советские елочные украшения были довольно жуткие — на них были "идолы" СССР — Иосиф Сталин и Владимир Ленин. Однако такие украшения почти сразу попали в немилость власти, ведь подвешивание Сталина на ветке выглядело идеологической диверсией. Впрочем, другие атрибуты коммунизма – красные звездочки и серпы с молотами на елочных игрушках оставались чуть ли не до 1980-х.

Почти в каждом доме была пятиконечная красная звезда, украшавшая верхушку елки. Также новогоднее дерево украшали красноармейцы, пионеры, танки с броневиками, краснозвездные самолеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых дефицитных новогодних продуктах в СССР. В связи с общим дефицитом к празднику Нового года начинали готовиться заранее. Приблизительно с ноября люди пытались постепенно заполнять холодильник дефицитными "деликатесами", которые удавалось "достать" во время многочасовых поисков "выброшенного" товара и стоянием в очередях.