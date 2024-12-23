Субсидии-2025: кто сможет подавать документы на помощь и что изменится

"Зимняя еПидтримка", отключение электроэнергии, большая максимальная сумма затрат — как это повлияет на субсидию

В Украине продолжают оказывать помощь семьям, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Жилищная субсидия рассчитывается индивидуально в зависимости от полученных доходов.

В 2025 году новым заявителям нужно знать, что подать документы они могут, которые раньше, лично в ПФУ или ЦНАПе, по почте в адрес отделения Пенсионного фонда, на порталах ПФУ и "Дия". Январским заявителям нужно будет указывать доходы за 2 и 3 кварталы предыдущего года.

Кто может обратиться за субсидией в январе

владельцы жилья,

зарегистрированные лица,

арендаторы

ВПО

застройщики индивидуального жилья.

ВПО в январе также будут иметь право обратиться за получением субсидии на аренду жилья. Пилотная программа будет запущена не во всех областях, а получать оба вида субсидии можно одновременно.

Влияет ли на субсидию "Зимняя еПидтримка"

Если человек получил от государства 1000 грн "Зимней еПидтримки" или же пользуется "Национальным кэшбеком", на сумму субсидии и право ее получать это не повлияет.

Максимальная сумма затрат

Если семья единовременно тратила до 100 тысяч гривен или приобрела генератор, или другую установку для выработки электроэнергии на сумму до 150 тысяч грн, эти расходы не повлияют на право получать субсидию.

В случае усиления отключений электроэнергии в январе

Если в январе будут чаще отключать электроэнергию, сумма субсидии не будет меняться и рассчитываться на основе социальных норм по-прежнему.

"Телеграф" рассказывал, что до конца 2024 года часть украинцев может подать документы на получение субсидии на топливо для печей. Этот вид субсидии доступен не каждому.