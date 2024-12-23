Экс-партнер Коломойского и Боголюбова обратился к послам Британии и США из-за продажи порта "Бориваж"

Алексей Мартынов отметил стратегическую важность зернового терминала для Украины

Бывший акционер и член наблюдательного совета ПАО КБ "ПриватБанк" Алексей Мартынов обратился с публичным обращением к послам Британии и США в Украине. Он призвал вмешаться в ситуацию по продаже кредитов ООО "Бориваж", которые были выданы под залог зернового терминала в порту "Южный". По его мнению, этот процесс может нанести значительный ущерб Украине.

Об этом говорится в письме Мартынова, которое есть в распоряжении РБК-Украина.

В своем обращении Мартынов отметил, что кредиты на сумму более 5 миллиардов гривен выставлены на продажу с целью передачи актива в руки лиц, связанных с Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским. В то же время, по словам Мартынова, реальная стоимость терминала составляет более 15 млрд гривен, а его продажа по заниженной цене может повлечь финансовые потери для государства.

Экс-партнер Коломойского заявил, что нынешнее руководство "ПриватБанка" не осуществило необходимых мер для возвращения актива в собственность государства, несмотря на судебные решения и уголовные производства, которые рассматривают указанную ситуацию. По его словам, Высший антикоррупционный суд Украины ранее запретил продажу кредитов ООО "Бориваж", однако аукцион, как утверждает Мартынов, все равно происходит.

В обращении он также отметил стратегическую важность зернового терминала для Украины, особенно в условиях войны, когда экспорт агропродукции является ключевым источником поступлений в бюджет.

Он также призвал передать актив в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами, чтобы предотвратить его передачу лицам, которые, по его словам, причастны к сомнительным схемам.

Мартынов отмечает, что только вмешательство международных партнеров сможет предотвратить дальнейшие злоупотребления и защитить интересы государства.

Напомним, ранее в СМИ освещались данные о причастности бизнесмена Геннадия Боголюбова к попыткам завладения портом "Бориваж" и не возвращения "ПриватБанку" ранее полученных кредитов.

В 2015 году компания PricewaterhouseCoopers оценила порт "Бориваж" в 340 млн долларов. Эксперты рынка считают, что на сегодня его стоимость не упала, а наоборот увеличилась в связи с критической важностью экспорта зерна для Украины во время войны.